▲樹木殺手吹哨者「疑樹癌停看聽」，認識「褐根病」防治作業。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與福營國中合作於5日在新莊福營國中辦理「認識樹木褐根病及防治作業」教育訓練，邀請行政院農業委員會林業試驗所專家傅春旭研究員擔任講師，讓新北市所有機關學校樹木維護專責人員認識褐根病的危害及如何防治。本次教育訓練亦開放對樹木保護有興趣的民眾報名參加，並邀請作伙當志工，成為公民科學家。

傅春旭指出，褐根病是臺灣樹木普遍容易罹患的真菌性根部病害，傳染力強，當病根接觸健康根即有感染風險，所以只要有一棵樹罹病，很快就會蔓延到周邊樹木，病株因根部腐爛無法吸收水分及養分，造成葉片大量枯萎、落葉，嚴重甚至會影響樹體支撐力降低，無風自倒形成公共安全隱憂，因此又稱為「樹癌」。

▲褐根病防治作業「伐倒罹病樹木」。

傅春旭表示，由於樹木感染褐根病的初期症狀並不明顯，農業局為強化機關學校樹木管理者對於管轄內樹木公共安全風險觀念，因此辦理教育訓練增進機關學校樹木管理人員主動巡查知能，宣導樹木的風險管理、處理流程以及通報機制，教導「停、看、聽」的管理方式。

傅春旭說，如有發現周遭樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等異常狀況，先「停」下確認周遭樹木生長情形，如有異狀拍下外觀照片至農委會林業試驗所的樹木醫學林木疫情鑑定與資訊中心，申請網址：https://health.tfri.gov.tw/fhsnc/，聯絡電話：02-2303-9978分機2668申請免費診斷服務，後續「看」該中心協助判斷該樹木是否罹患褐根病及提供後續防治管理建議，最後務必「聽」取專家意見對症下藥，才能有效防治。

▲褐根病防治中「土壤燻蒸作業」。

農業局表示，新北市褐根病防治工作由各土地管理單位負責執行，農業局亦委託專業廠商針對已列管褐根病疫區盤點其公共安全風險等級，適時針對高風險區域卻無法立即防治者予以協助。

福營國中校長李文旗表示，該校建構「以人為本、適性多元、創新學習、優質卓越」為理念，處處用心關懷學校及周遭的人事物，特別是具校園安全風險的褐根病，更是責無旁貸，今年透過市府協助邀請專家進行校樹健檢，確認運動場司令臺兩旁共計11棵樹受到褐根病菌侵染，第一時間已設置警戒線禁止學生靠近，並於10月下旬辦理施工作業，解除校安警報。

▲褐根病防治前「安全防護措施」。

農業局長李玟表示，褐根病是對樹木極具威脅性的敵人，農業局每年辦理教育訓練強化新北市機關學校管理樹木人員的專業知能，對於公共安全的防護列為核心目標。今年訓練除了機關學校外，也邀請關注樹木保護的民眾報名參加，了解市府巡查及通報機制，守護你我自身的安全，同時歡迎有熱忱的民眾現場加入護樹志工的行列，詳見網址：https://reurl.cc/bRddZM。

農業局表示，本次教育訓練免費開放30位民眾報名，欲報名參加的民眾自11月1日中午12時起至11月3日下午5時止，用電子郵件留下姓名、聯絡方式寄送至av7275@ntpc.gov.tw或於上班時間電洽：02-2960-3456分機3111魏小姐詢問，報名成功將於11月4日以email通知。

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