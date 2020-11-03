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環時對台5項懲罰警告有可能？　呂秀蓮12字提醒國防部：情勢緊張

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▲前副總統呂秀蓮前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮分析兩岸情勢。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

中共不斷派機擾台，讓兩岸情勢愈發緊張。對此，前副總統呂秀蓮今（3）日撰文指出，美國的台海戰略已由「戰略模糊」改為「戰略清晰」，看在中國眼中就是「以武謀獨」，並提到《環球時報》總編輯胡錫進的5項「懲罰性措施」是有其可能性，因此提醒國防部務必超前部署，擬妥因應對策。

呂秀蓮在臉書撰文表示，目前國內外形勢進入危急震盪中，因此上週末蔡英文總統召開的國安高層會議，似乎在呼應中共五中全會，是否企圖淡化兩岸對峙？而兩岸關係如何從兵凶戰危的緊張情勢導向和平理性對話？「歷史正在考驗兩岸領導人」。

文章稱，美中建交以來，美國對兩岸關係始終採取「戰略模糊」策略，只承認一個我中國，卻不承認中國對台灣擁有主權，同時也不承認台灣是主權獨立的國家，「使我們在妾身未明中載浮載沉」。

呂秀蓮話鋒一轉，但自川普上任後，不斷升高反中力道及戰略格局，相對讓台灣特有的戰略價值水漲船高，令中共不得不加緊武統台灣的架勢，10月份就有29架戰機擾台，進而迫使美國突破「三報一法」的框架，強化台灣自我防衛的能力，「川普任內宣布9批對台軍售，且最後兩批是一週內完成，顯見情勢之危急。」

值得注意的是，美第9批對台軍售中，還有改良型號的魚叉飛彈，呂秀蓮認為，這不僅是防禦武器，也是進攻型武器，能精準攻擊海上目標，還能打擊沿海目標，若部署在金門和東引，對大陸威脅甚大。

此外，日本近年在琉球群島附近島嶼部署88式或12式岸置飛彈，呂秀蓮指出，台灣新購武器如果與日本連結，就可封鎖宮古海峽，形成「飛彈島鏈」，扼控中共海軍自由出入，這就是美國最新的「跳島制海」戰略。「美國的台海戰略已由『戰略模糊』改為『戰略清晰』，看在中國眼中就是『以武謀獨』，因此氣急敗壞。」

呂秀蓮還說，陸官媒總編輯胡錫進代表共軍進行內外宣傳，有時虛張聲勢，有時胡言亂語，但她卻認為胡錫進對台提出的5項「懲罰性措施」有其可能性，包含「軍機飛越台海中線常態化」、「軍機警告性飛越台灣上空」、「軍機飛巡台灣上空常態化」、「實施對台經濟封鎖」及「摧毀台新部署的美進攻型武器」等，並提醒國防部「務必超前部署，擬妥因應對策」。

最後，針對中國的第19屆五中全會，在長達六千字的會議公報中，涉台部分只出現「推進兩岸關係和平發展、祖國統一」一句話，卻連「台灣」兩字都不提，呂秀蓮說，這意味著什麼值得進一步探究。

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