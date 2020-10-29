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8人涉參與「獵狐行動」遭美起訴　胡錫進：美國與中國公眾為敵

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▲▼美國司法部起訴8名被告，涉嫌在境內進行中國獵狐行動。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部起訴8名被告，涉嫌在境內進行中國獵狐行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國司法部10月28日起訴8名人士，指控他們涉嫌非法為中國政府擔任代理人，強迫居美的中國公民回國。據悉，這些人均涉及參與中國的「獵狐行動」。陸媒《環球時報》總編胡錫進29日表示，美方打擊「獵狐行動」實為給經濟犯罪者提供庇護，是要與仇恨貪污腐敗的廣大中國公眾為敵。

美國司法部的聲明指，8人中，5名涉案疑犯在28日在美國不同地方落網，其餘3人則可能身處中國。

對此，胡錫進稱，這是第一次有「獵狐」人員在美國被抓，「華盛頓太壞了，他們不希望中國外逃到美國的經濟犯罪人員和貪官回國，那些人都捲走了大量錢款，把那些錢在美國消費掉對美國經濟有好處，華盛頓當然不會真的幫著中國反腐。」

美方稱，中方想要帶回國的腐敗分子其實是「異見人士」，而非經濟犯罪者。對此，胡錫進指，用這種西方人熟悉的標籤來給中國專門追捕外逃經濟犯罪者的「獵狐行動」抹黑，騙取西方公眾對他們抓捕在美「獵狐」人員的支持。

胡錫進強調，事實上，中方人員在外「獵狐」非常重視遵守當地法律，為不出現與當地法律抵觸的情況，他們表現出巨大的耐心，也正因為這樣，「獵狐行動」在北美和歐洲國家的進展緩慢，每一次成功都很費勁。他說，美國這一次就是成心找茬，而且是在大選就要舉行的時候搞出一次抓5名「獵狐者」的大動作。

胡錫進稱，「獵狐」是充滿正義的行動，華盛頓打擊「獵狐」實為給經濟犯罪者提供庇護，這是要與仇恨貪污腐敗的廣大中國公眾為敵。

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