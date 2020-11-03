【廣編】晶碩光學彩虹巴士啟航！力挺台灣同志遊行　看見跨世代包容與支持

▲晶碩光學用行動力挺2020台灣同志遊行，創造彩虹巴士為愛發聲。

圖、文／晶碩光學提供

2020台灣同志遊行於10月31日舉行，今年邁入「成年」（第18屆），該遊行將成為今年北半球最大的同志遊行。晶碩光學用行動力挺，創造彩虹巴士為愛發聲，搭載著跨世代的溫暖支持，作為同志堅強的後盾，擁抱愛的多元價值與包容的理念。彩虹巴士停靠現場更吸引許多遊行支持者共同拍照打卡響應，為社會帶來更多理解與包容。

許多同志朋友表示，家庭的接納與否是很沉重的包袱，即使父母最終接納了自己的孩子，社會氛圍、家族親友的態度仍不夠友善，難以公開訴說。在2020年台灣同志遊行中，晶碩光學以支持性別平權的立場，特別製作一輛彩虹巴士，在幾位同志朋友不知情的情況下，接送他們的親人來到遊行現場，給孩子一個驚喜，以行動表達支持與接納，晶碩光學以紀錄片形式，實際拍攝訪談、互動過程，讓大家看見跨世代間的理解與尊重，看見每個人的與眾不同。

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晶碩光學行銷部經理周郁翔表示，台灣同志遊行所主張的「成人之美」與晶碩的品牌理念不謀而合，「我們希望看見與眾不同，也希望消費者的與眾不同被看見。」預告將來會推出以彩虹旗六色為創意發想的限量商品，來傳達晶碩支持同志族群的信念。期待創造更友善的社會，讓每個人都能以自己最自在的方式生活，活出真正的自我。