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同志上告白警察徵友：想找一起的伴！員警留言「玫瑰捅X眼」下場曝

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▲▼告白警察，同志徵友。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男同志在臉書粉絲專頁「告白警察」投稿徵友，底下卻有一名員警用疑似歧視的字眼留言。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、戴若涵／高雄報導

有網友趁著520在臉書粉絲專頁「告白警察」PO文投稿徵友，表明自己是「同志0號」，並條列出自己個人資訊，想要找同為同志警察的男性，沒想到卻引來一名男網友在底下留言「玫瑰捅屁眼」，網友氣炸肉搜後發現，該網友身分竟是一名員警，向警政署檢舉。日前懲戒出爐，督察組認為陳員導致警察形象受損，核定申誡1支！

一名網友5月20日在「告白警察」以「男同志0號徵友」為題投稿，該文於6月3日被刊出，PO文中詳列自己的身高、體重以及年紀，表示他不像公務員卻在公家機關上班，稱愛玩、喜歡旅遊，也很愛下廚，「一直很想找個在一起的伴，如果剛好你又是同志警察，也許我們可以試試認識交往甚至結婚」，他也透露，「本人對熟男特別著迷，如果你年紀比我大，或想推薦熟男警察同事，北中南都可以，中部最好」。

原PO也提到，「按讚的人代表你對我有興趣，我都會敲你」。PO文曝光後，引發熱烈討論，不少人也在底下tag好友。不料，底下一名網友竟用知名單元劇節目《玫瑰瞳鈴眼》名稱，改為「玫瑰捅屁眼」留言，疑似帶有歧視的言語讓見到的網友感到十分不滿，進而將該名網友肉搜出來，這才驚知他竟是一名警員，決定向警政署檢舉。

分局督察組獲報後指出，雖然陳姓員警不是在公務或執勤時段留言，但警察人員肩負民眾及社會正面期待，不可因個人思慮不周或未能把持應對之分際等因素，影響外界對於警察機關之正面觀感及支持，認為他因個人發言不當，造成警察機關及人員形象受損。

但考量陳姓員警事發後已深感悔悟，並儘速刪除不妥的言論，最後依照違反「警察人員獎懲標準」第6條第4款：「處事不當，影響警譽，情節輕微。」之規定核予申誡一次處分，以資警惕。

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