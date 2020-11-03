倒閉潮來了！旅行社「一個月收11家」　今年停業家數達去年2倍

▲新冠肺炎肆虐，國人只能在台國旅，但因國人國旅習慣自由行，因此對旅行社而言並無助益。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業大受打擊，根據交通部觀光局統計，10月全國旅行業家數較9月減少了11家，相比今年1到6月間，旅行社也是共停業11家，停業家數增幅很大，「倒閉潮」恐已出現。觀光局指出，今年截至10月底旅行業停業家數共71家，去年同期則為37家，今年停業家數已幾乎是去年2倍。

據觀光局統計，今年9月全國旅行業總家數共3962家，到了10月僅剩3951家，共停業11家，其中綜合旅行社共停業6家、甲種旅行社停業8家，以國旅業務為主的乙種旅行社則是增加3家。

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觀光局資料顯示，今年6月的旅行社總家數共3974家，包括綜合旅行社579家、甲種旅行社3114家、乙種旅行社281家，相比疫情爆發前的1月而言，總家數少了11家，其中綜合旅行社倒閉20家，甲種、乙種旅行社則分別增加3家與6家。

另外統計顯示，去年1月全國旅行業家數共3935家，去年12月則有3982家，年增47家，與今年情形可說是天差地別。

▲近期國旅人潮暴增。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，截至10月底，今年旅行社解散及停業家數計71家，受疫情影響較107年同期42家及108年37家為高，推測係部分業者退出市場，亦屬市場機制的一環。

惟以總公司家數而論，107年及108年同期為3063家及3123家，109年則為3183家，較去年同期成長些許，顯示疫情下仍有業者願投入觀光產業。

▲觀光業者近日推出國旅補助自救，希望能刺激國旅景氣。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，自疫情開始後，相繼提出各項紓困措施，包含人才培訓、停止出入團補助、4到6月營運及薪資補貼及7到9月薪資補貼，已達到安定就業的效果；於7月起視國內疫情和緩之際，推出安心旅遊補助措施，已帶動逾1500萬人次出遊，明顯活絡觀光產業，提振國人旅遊消費之信心。

而7到9月薪資補貼及安心旅遊補助均已結束，將再盤點預算剩餘情形，適時提供各項紓困及振興措施，同步達到安定就業及活絡市場經濟之效果。