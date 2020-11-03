蔡英文、蘇貞昌不合？　張惇涵：他們都是對事嚴格、對人溫暖

記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁日前爆料，稱行政院長蘇貞昌曾兩度要求撤換時任副院長的蔡英文，甚至形容她「難相處」。對此，擔任過蔡、蘇二人發言人的總統府發言人張惇涵3日表示，兩人都是對事嚴格，對人溫暖的人。

陳水扁日前向資深媒體人趙少康爆料，2004年連任之後，蔡英文曾到官邸詢問內閣人事，當知道由游錫堃續任行政院長時，直接向陳水扁表示，如果游錫堃繼續擔任院長，他就會離開執政團隊。

陳水扁表示，沒有一個部長敢到官邸問總統內閣人事，只有蔡英文，「她就是跟人家不一樣，所以她今天能夠做到總統」。他還透露，當年蔡英文不好相處，連時任院長的蘇貞昌，兩度要求換掉副閣揆蔡英文。

對此，張惇涵稍早受訪表示，他當過蘇貞昌的發言人，也是現在蔡英文的發言人，以他的經驗來看，兩位不論是總統還是院長，都是對事嚴格，對人溫暖的人。

張惇涵表示，也只有這樣才能把團隊帶好，把事情做好，兩人現在合作無間，可以隨時而且即時的直接溝通，讓政府團隊運作有效率，從防疫成功，到即便疫情中，經濟成長率都可以維持亞洲四小龍第一，就是最好的例子。

▼總統府發言人張惇涵接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



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