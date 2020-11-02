陳幸妤「誰沒有拿過我爸的錢？」　陳水扁笑答：沒拿的出聲一下

記者蕭羽耘／台北報導

資深媒體人趙少康在10月31日拜訪前總統陳水扁，兩人睽違26年上演「世紀大和解」。相談2小時過程中，趙少康直接提起，陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，是否民進黨真的每個人都拿過？對此，陳水扁未指名道姓僅笑答：「沒有拿過的出聲一下好不好？」

趙少康10月31日南下台南探訪老友，順道和陳水扁會面，兩人暢談近2個小時。事實上，趙少康過去曾以無黨籍參選台北縣立委，一舉囊括23.5萬票，不僅創造「趙少康旋風」，更獲得「政治金童」稱號。不過，他在1994年的台北市長選舉卻敗給陳水扁，便就此退出政壇。

據2日釋出影片回顧，趙少康直接提起，陳幸妤曾說「誰沒有拿過我爸爸的錢」，是否民進黨真的每個人都拿過？只見陳水扁未指名道姓，隨後笑答：「沒有拿過的出聲一下好不好？」

陳水扁接著提到，選舉很花錢，並轉述與國民黨前大掌櫃聊天內容，2000年國民黨前主席連戰選總統時，黨營事業就支援88億元，後來前總統李登輝在投票前指示再拿40億元給連戰，其他捐款還不算。陳水扁反問，「花那麼多錢選一個總統值得嗎？我不相信真的要花那麼多錢。」

陳水扁說，像民進黨這些窮黨，沒錢就是沒錢，但很多人要跟你伸手，自己曾給台聯兩次3000萬元，共6000萬元。

他表示，給台聯都那麼多了，給自己黨內，尤其北高兩市，花了多少錢？「我幫大家站台，都是我的台，他們搭台都不用花錢，搭台還要轉播，有些都是算千萬的。」

陳水扁舉例，像是前環保署長李應元有一次來開庭作證，自稱當年選台北市長，陳水扁給5000萬元，「這是他自己承認的，所以我才敢講。」

▼前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）