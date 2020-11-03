嚴防美選假新聞！推特：若候選人自行宣布當選　會加註「警告標籤」

▲今年的美國大選混亂，推特率先公布選舉日後的相關防假機制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國科技巨頭臉書、推特等近來因定義、打擊假新聞的過與不及而遭受多方指責，CEO甚至被請至國會出席聽證會，因此推特周一（2日）宣布一項計畫，主要針對此次美選候選人雙方陣營，若在投票後搶先宣稱勝選，將會予以加註警告標籤，以官方計票結果為準。

路透社報導，本次大選美國海內外郵寄投票數量眾多，幾乎篤定會造成計票延後完成的罕見現象，為防選舉不正確的或假消息，推特將從3日當天晚上一路到下一任總統就職典禮，關注社群平台的發文動態，並可能標註「與官方的選舉消息不符」（official sources called this election differently.），或是「當這則推文貼出時，官方還未正式公布消息。」（official sources may not have called the race when this was tweeted.）

在美國設立的相關推特帳號，追蹤人數若超過10萬人或是互動量特別大，推特也考慮在他們發布相關推文時，視情況加註警告標語。

至於審查機制如何決定一篇推文為偏離事實或假消息，則會依據各州選務官方消息，以及全國性的媒體如《美聯社》、《福斯新聞》、CNN、ABC News等，此類相關推特帳號將不會受到警告標語的限制。

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