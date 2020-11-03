川普已經贏了！　《華爾街日報》力挺：他從未踐踏美國權利

▲美國總統川普（Donald Trump）到密西根州造勢。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大選前一晚，總統川普與民主黨參選人拜登卯足全力進行最後衝刺，而《華爾街日報》一篇題為「川普已經贏了」的文章引發各界關注。撰文者直接表示，川普任內讓美國經濟更具競爭力，維護了國家的和平與法治，還結束了戰爭，有利於全球。

美國知名媒體《華爾街日報》10月30日刊出一篇題為「川普已經贏了」（Trump’s Already Won）的文章，撰稿者是該報專欄作家弗里曼（James Freeman）與《福斯新聞》主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）。他們在文中公開力挺川普，指出不論最終結果如何，川普在四年任期中所做的一切都值得稱讚。

評論提到，川普讓美國經濟更具競爭力，維護了國家的安全和平與法治，「川普沒有踐踏美國人的權利，他不發動戰爭，甚至結束了戰爭。」儘管支持者必須忍受川普失言的尷尬時刻，但益處就是，他擁護了美國的自由與繁榮，而一個茁壯的美國對全球是有利的。

評論指出，川普這四年對國內倡工資上調、創造大量就業機會；對敵人採取和平貿易，利用談判代替戰爭，「總統本就應該優先考慮國家利益，川普和歐巴馬政府『畏縮道歉』的形象有明顯差異。」

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