更新／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻「狂掃射50槍」　至少2死多傷

記者張靖榕／綜合外電報導

奧地利首都維也納（Vienna）周一（2日）晚間發生槍擊事件，槍手在猶太教堂附近掃射，部分媒體報導約擊發50槍，造成至少7死多人受傷的慘劇。據了解，其中一名槍手已經身亡，其他人在逃；警方獲報後隨即展開大規模反應部署，內政部長則將整起事件為定調為恐怖攻擊。

0800更新：根據維也納警方消息，目前確定證實至少1人死亡，15人受傷，包括一名警員，其中7人命危。警方擊斃一名槍手，其餘黨羽在逃。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）已下令調動軍方協助警方反恐部隊。

▲奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

綜合外電報導，當地時間2日晚間8點剛過，維也納市中心施威登廣場（Schwedenplatz）一處猶太教堂附近傳出槍響。警方事後在推特發文指出，獲報後立即反應行動，並在現場與多名槍手駁火，守衛猶太教堂的一名警員在過程中受到嚴重槍傷。

▼貼心提醒：影片可能造成不適，請斟酌觀看。

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First shots of attack in Viennapic.twitter.com/SiNnQqFr7l — Old Holborn® (@Holbornlolz) November 2, 2020



警方在推特警告，槍擊事件造成多人受傷，當前所有人應該遠離一切公共場所與大眾運輸交通工具。據了解，受傷人數仍不明，至少已有7人死亡。

奧地利猶太社群的領袖德舒茲（Oskar Deutsch）發推表示，目前尚不清楚猶太教堂或是隔壁的辦公大樓是否為槍手的攻擊目標，但事發當時是教堂的關閉時間。

推特上發布的影片顯示，當時在一處巷道內，一男一女聽見第一聲槍響，女子立刻愣住，隨即發現苗頭不對轉身沿來時的方向回去，男子則仍困惑地站在街邊。槍手很快抵達現場，馬上對準男子腹部開槍，回來時又對倒地不起的他再補一槍。

另一支影片則顯示，警方反恐部隊進入到餐廳內搜尋逃亡嫌犯，所有原在餐廳內用餐的民眾都蹲在地上。

BREAKING: unfolding coordinated terror attack and hostage situation in #Vienna . 7 casualties thus far, one police man. 4 terrorists involved, one has blown themselves up. pic.twitter.com/D63haTn6nm — Syrian Girl



▲警方展開大規模部署，相信仍有槍手在逃。（圖／路透）

奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）晚間表示，目前至少已有3至8人死亡，「現在我可以證實，我們相信這明顯是一起恐怖攻擊」。他指出一名槍手已經死亡，其他人仍在逃，但沒有進一步指出槍手人數。

目擊者接受當地媒體「ORF」訪問時表示，一開始聽起來就像有人在放鞭炮，「後來我們才意識到是槍聲」。另一人則說當時是一聲巨響，然後就看見一個戴著面具的人拿著自動步槍跑過，沿街射擊，抵達猶太教堂外後則是瘋狂掃射，直到警方來後雙方展開駁火。

▼貼心提醒：影片可能造成不適，請斟酌觀看。

Several casualties feared in ongoing terror attack near Jewish synagogue in #Vienna. A shooter seen in this video shouting something familiar. #ViennaAttack pic.twitter.com/My3Z1Wp5lg — Abhijit Majumder (@abhijitmajumder) November 2, 2020

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