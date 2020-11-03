　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

更新／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻「狂掃射50槍」　至少2死多傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張靖榕／綜合外電報導

奧地利首都維也納（Vienna）周一（2日）晚間發生槍擊事件，槍手在猶太教堂附近掃射，部分媒體報導約擊發50槍，造成至少7死多人受傷的慘劇。據了解，其中一名槍手已經身亡，其他人在逃；警方獲報後隨即展開大規模反應部署，內政部長則將整起事件為定調為恐怖攻擊。

0800更新：根據維也納警方消息，目前確定證實至少1人死亡，15人受傷，包括一名警員，其中7人命危。警方擊斃一名槍手，其餘黨羽在逃。奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）已下令調動軍方協助警方反恐部隊。

▲▼奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

▲奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

綜合外電報導，當地時間2日晚間8點剛過，維也納市中心施威登廣場（Schwedenplatz）一處猶太教堂附近傳出槍響。警方事後在推特發文指出，獲報後立即反應行動，並在現場與多名槍手駁火，守衛猶太教堂的一名警員在過程中受到嚴重槍傷。

▼貼心提醒：影片可能造成不適，請斟酌觀看。

警方在推特警告，槍擊事件造成多人受傷，當前所有人應該遠離一切公共場所與大眾運輸交通工具。據了解，受傷人數仍不明，至少已有7人死亡。

奧地利猶太社群的領袖德舒茲（Oskar Deutsch）發推表示，目前尚不清楚猶太教堂或是隔壁的辦公大樓是否為槍手的攻擊目標，但事發當時是教堂的關閉時間。

推特上發布的影片顯示，當時在一處巷道內，一男一女聽見第一聲槍響，女子立刻愣住，隨即發現苗頭不對轉身沿來時的方向回去，男子則仍困惑地站在街邊。槍手很快抵達現場，馬上對準男子腹部開槍，回來時又對倒地不起的他再補一槍。

另一支影片則顯示，警方反恐部隊進入到餐廳內搜尋逃亡嫌犯，所有原在餐廳內用餐的民眾都蹲在地上。

 ▲▼奧地利維也納發生恐怖攻擊，至少7死多傷。（圖／路透）

▲警方展開大規模部署，相信仍有槍手在逃。（圖／路透）

奧地利內政部長內漢默（Karl Nehammer）晚間表示，目前至少已有3至8人死亡，「現在我可以證實，我們相信這明顯是一起恐怖攻擊」。他指出一名槍手已經死亡，其他人仍在逃，但沒有進一步指出槍手人數。

目擊者接受當地媒體「ORF」訪問時表示，一開始聽起來就像有人在放鞭炮，「後來我們才意識到是槍聲」。另一人則說當時是一聲巨響，然後就看見一個戴著面具的人拿著自動步槍跑過，沿街射擊，抵達猶太教堂外後則是瘋狂掃射，直到警方來後雙方展開駁火。

▼貼心提醒：影片可能造成不適，請斟酌觀看。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢／Apple

►聽Podcast掌握美選及國際局勢／Spotify

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
六月5歲兒過敏「爆棄養3隻貓」　網怒開砲：最壞身教
快訊／北市38歲警沒來上班　驚見倒臥家中猝死
勞保付一輩子可能一場空　3種人領不到老年給付退休金
快訊／接種流感疫苗後　又增1例死亡
案發現場／劫獄6囚飲彈排「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

天母大媽人肉佔位指遠方：車到了　秒遭diss惱羞辱罵「垃圾去Ｘ！」

劉在錫自曝「19歲初吻」！全場超質疑　車太鉉猛攻：20多歲是他最醜的時候ＸＤ

《動力火車》花蓮飆唱《永遠不回頭》喊：很累！！　新歌首唱《忠孝東路走九遍》第二集

道士開鐵桶驚見「沉冤16年白骨 」他嘆上香也不敵怨氣：已衰半年

馬來西亞女大生擲筊1次就允杯！　父母行兇座車旁招魂：我們回家

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

被控「肚裡孩子是公公的」　懷孕人妻鐵棍爆頭婆婆再焚屍！

美議員：民主黨10多人倒戈「票投川普」　共和黨在賓州有潛在選票

維也納「百槍掃射」釀4死　證實為伊斯蘭恐攻！更多槍手仍在逃

搖擺州開票時間出爐…結果恐拖至周末！各州拼「午夜前」計票完畢

拜登「川皇上身」3小時狂發19推！狠酸川普：準備收行李走人吧

差距只剩1個百分點！　拜登全美領先恐仍丟「29張佛州選舉人票」

糗！拜登造勢恍神…歐巴馬「狂cue」3次才上台　當場瞎找口罩20秒

拜登搖擺州支持度下滑！　川普催票下猛藥：投給民主黨=毀掉賓州

太常「口乾」恐是疾病纏身！專家曝9大因素…少用嘴巴呼吸

美國大選開票　美媒估4日中午僅9州能開完98%

南韓再次分裂！文在寅支持川普、民眾支持拜登...只因「他」出現

新娘逼送入厝禮「免包禮金」…藏暗黑套路！她火噴6600元：臭婊子

4壽險11月再降保單宣告利率！　新台幣僅富邦人壽、新光人壽「保2」

竹市首創「台灣豬標章諮詢窗口」　助商家申辦台灣豬標章

骨鬆醫療照護網出擊　台大雲林分院深入長照機構追蹤治療

桃竹苗農民明北上抗議停灌　陳吉仲預計2週內宣布「調適策略」

「a5a5aa555oo～1a1aa555oo～」什麼歌？　唸出來萬人秒懂：這句真的有聲音

「撐紅傘」側坐機車！一陣大風吹…洋裝女慘遭甩飛「後腦砸地」亡

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

「全美第一張總統選票」出爐

即／川普總統選票16：10暫領先拜登

砸270萬買神燈　醫回家狂搓...秒傻：精靈呢

胸部太大　辣媽穿低胸洋裝被趕下機

更／影片曝！奧地利維也納爆發恐攻至少2死多傷

女躺鐵軌喪命　爸求警找真兇...真相逆轉

華爾街日報：川普已經贏了！

78歲翁娶17歲嫩妻！羞喊「生孩子」...22天後卻休妻

女童地震後奇蹟獲救　緊握消防員手指

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

荷蘭列車出軌　鯨魚雕塑神救援

只因為爽才性侵殺人！華城案兇嫌嘲笑：警察超蠢

美開票日恐現「紅色幻想」　迎來最不確定大選

大選日若爆動亂　川普能派兵嗎？

更多熱門

相關新聞

維也納恐攻「狂轟100槍」2死15傷！總理嚴詞回應

維也納恐攻「狂轟100槍」2死15傷！總理嚴詞回應

奧地利首都維也納（Vienna）周一（2日）晚間發生恐攻事件，多名槍手分別在市中心接近猶太教堂的6處地點開槍掃射，據指出至少擊發100槍甚至更多。先前消息死亡人數為7人，不過最新外媒消息指出至少7人重傷，確定1人死亡，槍手1死，其餘黨羽仍在逃。

喀布爾大學遇襲至少22死 IS宣稱犯案

喀布爾大學遇襲至少22死 IS宣稱犯案

喬科維奇維也納爆出最大冷門無緣4強

喬科維奇維也納爆出最大冷門無緣4強

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

譚兵讀武／兩岸最早間諜戰

尼斯恐攻嫌犯是突國非法偷渡客

尼斯恐攻嫌犯是突國非法偷渡客

關鍵字：

奧地利維也納恐怖攻擊槍擊

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／梁育誌父母道歉：以命償命

快訊／罔腰道歉了！「希望民宿老闆能原諒我們」148字謝罪

開車門害女騎士遭輾斃　賓士大媽：沒錢賠

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

被爆破壞民宿！罔腰「誰包棟喝酒不嗨？」怒嗆老闆

罔腰被控醉毀民宿…前男友出面幫道歉：我會賠償

勒殺女大生嫌家世曝！5度偷女內褲　父湊29萬換兒自由身

地上發票能撿嗎？　嚴重後果曝光

台南妹「斷頭女鬼要糖」紅到國外！

聚會追憶小鬼　阿喜當街失控狂吐

電梯壞了！15樓住戶大戰外送員　神對話網笑翻

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

惡意破壞綠島民宿　女網紅身分遭起底

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」

更多

最夯影音

更多
女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭

女大生雙親抵台「直奔高雄認屍」　轟校方狀況外！主任＆學務長請辭
網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

網瘋傳「5開外送哥」月入50萬up 他解答：日拚60單月薪10萬左右

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

潘逸安結婚！八點檔熟面孔都來惹　六月.謝承均十指緊扣：昨天在一起的

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

冷血！變態魔殺女大生毫無悔意 看守所每天「吃好睡好」行為舉止正常

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

潘逸安大婚..老婆超忙瘦到39公斤　他「不懂流程」她爆：放我一個人退場

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面