美國開票日恐現「紅色幻想」　迎來史上最不確定大選！

▲美國大選郵寄投票人數增加，有望創下歷史紀錄。（圖／路透／下同）

記者陳致平／綜合報導

美國總統大選投票日進入倒數，共和黨的美國現任總統川普與民主黨對手拜登兩人都進入最後衝刺階段。疫情替這場選舉投添入更多不確定變數，此次採用郵寄投票的人數大幅增多，預估可能高達7千萬選民，前副總統高爾表示，也許會出現「紅色幻想」（red mirage）現象，在大選日投票的人，可能比較多選民投給川普，但等到列入郵寄選票後，則會改變選舉結果。

據路透社報導，歷屆美國選舉都會出現獨特用語，例如2000年佛羅里達州著名的「懸空票」（Hanging chads），共和黨候選人喬治•布希和民主黨候選人艾爾•高爾找上最高法院，加碼打了一場法庭攻防戰，最終判定由小布希當選總統。

▲據往年結果，會採取郵寄投票者多為民主黨支持者。

路透社指出，受疫情陰影籠罩下的美國，這次郵寄投票的人數有望創新高，因為郵寄選票的計票時間，極有可能比當日投票所開票時間長，再加上各州規定不一，北卡羅來納、佛州、德州、俄亥俄、愛荷華及亞利桑那等州，可預先處理郵寄選票，而威斯康辛、密西根、賓州等州須等到11/3後才能處理郵寄選票。

因此開票日當天恐出現「紅色幻想」，由於紅色州屬共和黨，藍色州代表民主黨，有可能一開始開票，多數是川普的選票，直至郵寄投票全數開票完畢，顏色由紅轉藍，瞬間改變大選結果。

民主黨支持者傾向稱上述現象為紅色幻想，然而無特定黨派研究者則稱此為「藍色轉移」，無論以何種方式稱此現象，這樣的結果非常有可能在2020膠著、不確定的美國選戰中出現，最終到底誰能入主白宮，則要耐心等到開票結果出爐。