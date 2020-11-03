甜到爆！「超寵女朋友」星座男Top5　不婚網友也破戒：被捧在手心疼

▲妳也有一個把妳寵上天的暖心男友嗎？（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

愛情本該互相，但有些星座男卻因天性養成寵女友的習慣，交往後總是把妳捧在手掌心疼愛，天塌下來有他扛，不忍妳受到一點委屈嗎？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析出「會把女友寵上天」的星座男Top5，甚至還有「公主病製造機」，會把女友慣出大小姐脾氣，讓網友狂喊準：「連我這個不婚主義者和不想生小孩，都願意破戒了，無限被寵，被捧在手心上疼愛」。

安德魯統整出「會把女友寵到爆」星座男Top5，請大家參考太陽及金星，看看自己上榜沒：

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1.金牛座

很多暖男皆出自於金牛座，雖然對感情節奏較緩慢，平時表現有些含蓄、木訥，但對於自己已認定的人，馬上變身為爸爸，把情人當作女兒來寵。很多人覺得金牛對金錢敏感，甚至有點小氣，但對於愛人可是很大方的，會靠自己的雙手打拚，盡力滿足另一半的所有需求。

另外，別以為牛牛不浪漫，他們骨子裡可是浪漫到不行，只要他願意，妳能感受到自己化身為電影裡的女主角般幸福。金牛對愛情死心踏地，一旦愛上就是一輩子，對女友總是百般呵護、無微不至的照顧。

2.雙魚座

雙魚男就像童話故事裡的白馬王子，也被戲稱為「公主病製造機」，會將女友寵出大小姐脾氣。雙魚無限付出與照顧，在愛情裡不管大小事都願意為對方付出，即使是女友的錯、無理取鬧甚至搞出荒唐事，他都會無限的包容。

當雙魚的女友，能享受如公主般的對待，也讓感情中的雙魚看起來有點自虐，不管受了多少氣和委屈，都會自行消化掉，不會對著女友發脾氣，可說是百依百順。愛情中的他們奴性很重，若妳的男友是雙魚座，請好好珍惜，可說是必嫁的星座。

▲雙魚男友堪稱「公主病製造機」，女友會被慣出大小姐脾氣。（示意圖／記者黃心瑀攝）

3.牡羊座

很多人認為牡羊男不好控制，是野蠻男友，個性上直接、不好妥協，事實上他們寵女友的方式很單純，當妳遇到困難時，總是衝出來第一個替妳解圍、遮風擋雨。牡羊男個性單純、情緒直接，雖無法任由妳擺佈，但只要認定妳是他的人，就只有他可以欺負妳，有人敢動妳絕不輕易饒恕。

牡羊男友的情緒起伏雖然有點大，但當他心情好，就像阿拉丁神燈，妳說什麼都會點頭說好。

4.巨蟹座

又是個把情人當女兒寵的星座，前提是和巨蟹男交往時，妳要當個小女人，若是強勢大女人可能得不到他的寵愛。巨蟹很有同情心及想像力，加上天生愛照顧人的特性，當遇到比自己柔弱或嬌滴滴的女生，可是很好使喚的。

巨蟹男是爸爸類型，在寵女兒時過於溺愛，不知不覺培養出公主病女友，而他們的寵愛較偏向生活上大小事，都會替妳留意、處理好，哪怕天塌下來都不用擔心。當面對重大事件時，他會變得堅強有肩膀，和平時看起來好脾氣的男人有極度反差，就像男傭型的男友，會用自己的辛苦換另一半幸福。

5.處女座

處女座謹慎、萬事求完美，生活中的細小瑣事都撿起來做，若說巨蟹男是男傭型男友，那麼處女男就是男傭裡的領班了，心思細膩、常見出其不意的小體貼，很多事情觀察入微，不用等妳開口就能處理到好。在處女座的心中有個完男友的藍圖，會按照自己的設定完成目標，在他身邊，妳可以享受當廢人，也因此常被寵到喪失生活技能。

處女座是「女王製造機」，想要的愛情越完美越好，和妳在一起，只要看到臉上掛著幸福的微笑，心裡就會產生莫大滿足感。