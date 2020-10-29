「超愛吃嫩妹」星座男Top3！第2名爽開後宮…享受妹子對他撒嬌

▲你也是喜歡吃嫩妹的星座男嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在愛情世界裡，青菜蘿蔔各有所好，但有些人特別喜歡找年輕可愛、活潑貌美的小妹妹談戀愛，正所謂「吃幼齒顧眼睛」！又屬某些星座存在這樣的傾向。星座專家《亞提米斯》傳授太陽與金星在「這3個星座」的男生，對於可愛嫩妹毫無抵抗力，快看你上榜了嗎？

第3名：摩羯男

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在感情方面較大男人星座的摩羯，窮極一生在賺大錢、尋求更高社會地位，當事業發展達人生巔峰，才驚覺自己年事已高，戀愛卻沒談過幾次，因此希望找個年輕、可愛的對象，讓自己又重回青春時期的感覺。摩羯認為，談戀愛應該趁著年輕美好的雙十年華，在不涉及選擇婚姻另一半的時期，喜歡找嫩妹，反正錢對他們來說不是問題，最重要的是妹妹開心就好。

此外，很多摩羯男認為，身邊有個可愛妹子陪伴，對他們來說超有面子！畢竟哪個事業有成的男人，旁邊跟著的不是年輕貌美的女生？

▲獅子男很享受開後宮，如果妹子們會吃醋、撒嬌，讓他每天都精力充沛。（圖／截自亞提米斯YouTube）

第2名：獅子座

獅子男天生蠻愛照顧人，但具有「侷限性」，對方要是可愛、漂亮足以讓他龍心大悅，心情好才會選擇照顧她，在這種情結作祟下，對於嫩妹愛不釋手。很多獅子男看到可愛妹都想照顧，很享受「開後宮」的感覺，若每個妹子都會吃醋、爭寵、撒嬌，更會讓他們每天精力十足，眼睛狂冒愛心。

第1名：雙魚男

在人生的道路上，雙魚男往往覺得初戀最美好，若此時出現和初戀一樣青春活潑，就會使他們淪陷在可愛年輕妹子堆當中。雙魚會自我催眠，認為和嫩妹相處，自己彷彿也回到18歲，態度、行為也會跟著變年輕。享受初戀的感覺，更喜歡年輕妹妹表現出不懂社會險惡的狀態，雙魚愛演戲，融入在和「小朋友」歡樂的狀態中感覺自己也變年輕。

雙魚男不喜歡談到過多關於錢、未來人生的話題，他們認為戀愛就是要把握當下，而要哄小妹妹開心，不用花太多錢，不需要那麼大的經濟壓力。