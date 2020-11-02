台東推動道路認養洗掃　減少揚塵維護空氣品質

▲台東推動道路認養洗掃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

汽機車行經在道路上，容易捲起散落在路面上的細土造成揚塵，必須透過道路洗掃方式減少道路上的細土，讓車輛在一來一往的過程中下不會產生揚塵，為此，台東縣環境保護局推動企業道路認養洗掃，除了在營建工地稽查過程中向業者推廣加入認養道路洗掃的行列，台東縣民服務中心營建空污費繳費櫃台也放置道路認養洗掃承諾書提供有意願的業者索取。

台東縣環保局統計，今年已有24間民間企業加入道路認養，洗掃紀錄累計總長度已達到6670公里。為歷年來台東企業道路認養家數及洗掃公里長度最多，為了持續擴大道路環境維護成果，誠摯邀請企業共同加入道路認養行列，有意願認養者，可至台東縣民服務中心營建空污費櫃台領取道路認養承諾書。

空氣噪音防制科表示，營建工地施工時常需要使用大量的土及砂石，隨著施工期不斷散落於道路上，除了車輛在行駛過程中捲起揚塵，揚塵中的懸浮微粒包括PM10及PM2.5，因粒徑甚小容易影響人體呼吸道系統，而造成過敏、咳嗽、打噴嚏等症狀，滿地砂石容易導致機車過彎時打滑，進而影響用路人安全。

在台東道路認養洗掃街下，不但能使周邊道路整潔，提升用路人的安全，更可減少道路街塵再次被揚起，進而維護民眾呼吸好空氣的權益，提升企業形象，並落實企業社會責任，可謂一舉多得，歡迎民間企業加入道路認養行列。

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