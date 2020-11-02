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陳以信怒批駐德代表褻瀆基督　吳釗燮力挺：他正確傳達愛無國界

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▲▼立法院外交國防委員會 外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國家祈禱早餐會因不滿蔡總統邀請民眾參加同志遊行，取消邀請她與會，最後宣布停辦。駐德代表謝志偉在臉書酸基督徒應稱為「基改徒」，引發國民黨立委陳以信痛批褻瀆宗教。對此，外交部長吳釗燮表示，若國家祈禱早餐會的主題是愛無國界，「我想有關愛無國界的事情，在謝志偉的發言中，就是被正確傳達了。」

第20屆國家祈禱早餐會因蔡總統公開邀請民眾參與同志遊行，引發教會內部不同意見，最後籌備會宣布停辦。駐德代表謝志偉在臉書發文，認為籌備會作出「請蔡總統不必出席，派一官員代表即可」的決定，只因為蔡總統友善同志之舉，指自己雖不是基督徒，但是顯然上帝可能不是完美的，不然祂不應該讓這世上生出這麼些有缺陷的人，「哪天他們賣起赦罪卷，我們也不必太驚訝，也許他們根本沒資格自稱基督徒，我強烈建議稱他們為『基改』徒。」

陳以信痛批，這種說法如果在西方世界出現，會說他褻瀆，身為駐外代表發表對宗教歧視性言論，詢問外交部的立場。吳釗燮表示，這是在他個人粉絲頁上做出個人的說法。

陳以信對於吳釗燮的回應相當不滿，直呼「所以他個人粉絲頁說法都跟外交部無關？」吳釗燮重申，「我剛剛已經說了，這是他粉絲頁做出個人評論」，陳以信再追問「所以你沒有立場？」吳釗燮仍強調，這是他的個人看法，跟外交沒有關係。

陳以信直呼，謝志偉所在的國家是基督教國家，身為長官卻沒有立場，且貼文不只是針對國內基督徒，國外基督徒不會看嗎？外交部在國會殿堂上一句話都沒說，但吳釗燮僅回應，「我們也有立法委員在他的臉書說拜登凍蒜……。」

吳釗燮強調，如果國家祈禱早餐會的主題是愛無國界，但因為愛這件事情，總統的資格被取消或反邀請，這是大家要共同面對的事情，「我想有關愛無國界的事情，在謝志偉的發言中，就是被正確傳達了。」

不過，陳以信仍繼續痛批，謝志偉是駐德代表、代表國家，卻發表褻瀆宗教的言論，吳釗燮強調，目前沒有德國政府官員跟他反應。

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