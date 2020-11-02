吳斯懷稱掌握「五眼聯盟」情資：美國大選後會發生暴動

▲外交部長吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳斯懷2日在立法院質詢時指出，他掌握五眼聯盟情資（由澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國組成的國際情報分享團體），顯示美國大選後會發生暴動，上個禮拜在紐約也發生兩方支持者激烈暴力衝突。

立法院外交及國防委員會2日邀請外交部部長報告「台美關係之現況與未來發展」，並備質詢。吳斯懷質詢時表示，他掌握到五眼聯盟情資，顯示美國大選後會發生暴動，上個禮拜在紐約也發生兩方支持者激烈暴力衝突，對此，北美司長徐佑典表示有掌握，駐紐約辦事處有回報。

吳斯懷表示，上週六蔡英文召開國安會議，卻有兩件非常罕見的事，第一，國安會議在週末召開不是好事，必須是一個有準備、定期決定，而不是臨時召開；第二，國安會議召開後發布新聞也很罕見，裡面當然也有涉及國家機密的問題，並詢問吳釗燮對於美國大選及美中台關係，有無研判、建議。

吳釗燮回應，外交部與兩政黨平行交往，不管哪個人上台，跟美國的關係都會維持很好，國際戰略格局在這幾年已經確認下來，美國的政策應該也會有一致性。

吳斯懷則強調，美國總統大選在建國兩百多年到現在，只有這一次引起全世界擔心，因為整個狀況幾乎要失控，相信外交部有專業研判，但一定要給蔡總統正確訊息，否則會被影響很深遠。

其他人也看了這些...

►正能量爆棚！ 蔡英文點出今日關鍵字：相愛、包容、更好的台灣

►高鈺婷首次率時力參加同志大遊行：性平教育絕對要從小扎根

更多熱門新聞...

►葉毓蘭戴「狐狸面具」參加同志遊行：台灣是亞洲重要指標！

►民眾黨行動支持同志權益 不忘推銷北市：性別人權亞洲最進步

►振興一下我們的美麗