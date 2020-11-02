千萬不要試！臉書上打這名字「100%刪加鎖」　實測1秒變鼓吹犯罪

▲《ETtoday新聞雲》記者肉身實測敏感詞彙，證實FB封鎖傳言不假。（圖／ETtoday新聞雲）

記者黃君瀚／綜合報導

偵測系統出包或是文字獄？從昨（1）日晚間開始，陸續有網友發現，只要在臉書（Facebook）上輸入「那個不能說出名字的人」Eric Ci*r*meII*，文章馬上就會遭到封殺。《ETtoday新聞雲》記者實測，於私密社團中鍵入關鍵詞彙，果真1秒收到系統通知，同時警告觸犯《社群守則》中的「預謀傷害和鼓吹犯罪」。

有網友1日在PTT、Dcard爆料，表示只要在臉書上打出Eric Ci*r*meII*文章就會直接被刪除，「有沒有這個人是誰的八卦？」3C部落客雲爸今（2）日也發文談此事，「實測是真的，一下子就被臉書刪掉。」

《ETtoday新聞雲》記者實際在私密社團中鍵入Eric Ci*r*meII*，馬上就會收到系統通知，「你的留言違反了《社群守則》，因此只有你可以看到這則留言」，隨後文章就遭到移除，並跳出更嚴厲的警告，「你的其中一則貼文和1則留言違反《社群守則》中有關預謀傷害和鼓吹犯罪的規定。」

▲不僅文字被移除，還被FB警告此舉是涉嫌鼓吹犯罪。（圖／ETtoday新聞雲）

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾指出，臉書這種粗暴的以人名關鍵字的封鎖應是「人為」，而非人工智慧或使用者舉發造成，「為臉書算法背書的人可以告訴我人工智慧怎麼會淪為關鍵字封鎖？國會議員不需要理解一下嗎？」

據了解，艾瑞克·西拉梅拉Eric Ci*r*meII*為歐巴馬時代的中情局烏克蘭專家，外傳是「通烏門」事件的吹哨舉報人，質疑美國總統川普串通烏克蘭打擊民主黨；川普則反控這是政治獵巫行動，同時要求公布吹哨人的姓名和身分，後由兒子小川普（Donald Trump Jr.）在推特上揭露。

編按：*均為英文字母a