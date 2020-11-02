帶手機就能進賣場了！好市多APP大改版有「Costco Pay」　亮點一次看

▲好市多APP改版了。（圖／翻攝好市多APP）

記者蕭筠／台北報導

搶攻行動支付商機！美式賣場好市多（Costco）宣布「Costco APP」進行全新改版，這次一次新增多樣新功能，更強勢推出電子會員、Costco Pay，讓消費者再也不用帶著實體卡，未來進入賣場消費只要用手機就能一次搞定。

好市多推出全新改版「Costco APP」，並新增多樣重全新功能，包括「電子會員卡」、「Costco Pay」、「好事在這編」及「黑鑽卡2%回饋金及升等費用查詢」等，已經下載APP者只需更新到最新版並登入會員，接著上傳大頭照，再攜帶身份證明文件至賣場會員部櫃台就可開通服務，非會員也可透過APP申請成為會員，並以手機認證完成註冊。

其中，最受矚目的新服務非「Costco Pay」莫屬，只需要綁定Costco聯名信用卡或國泰世華銀行發行之Visa簽帳金融卡，不僅能將電子發票存入載具，還省去攜帶實體會員卡及信用卡麻煩，用手機直接輕鬆購物。另外APP也將原有功能優化，如商品查詢、分享商品資訊或優惠檔期，未來也將有APP用戶專屬商品優惠，服務大升級。

而「油價專區」提供最新油價查詢功能，「好事在這編」則帶來有趣實用的商品開箱、品牌故事、食譜介紹等；另外，今年甫推出的黑鑽卡也有專屬「黑鑽卡專區」，裡頭可依會員到期月份自動試算升等所需費用，並讓現有黑鑽卡會員即時查詢目前累積的2%回饋金。

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