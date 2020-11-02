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iPhone 12 Pro邊框整條「翹起來」！　他曝原因傻眼：才買一星期

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▲▼ 。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲新買的i12 pro邊邊翹起來。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果iPhone 12系列推出之後，立刻掀起果粉換機潮，網路上也充斥著各種開箱文及實測文，不少人拿到手機後感到失望，沒有預期來得好，一名網友貼出一張照片，新買的iPhone 12 Pro才剛入手一個禮拜，手機的外框就翹起來，還不是受到外力影響，令他感到非常傻眼。

原PO在臉書社團「iPhone 蘋果用戶交流區」發文，住在美國的好友日前購買i12 Pro，還在享受新手機帶來的幸福感，沒想到一個禮拜之後就發生慘烈狀況。照片上，手機的側邊邊框整條翹起來，感覺就像是裝上去的一樣，看起來像是重摔之後才會出現的傷害。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，這是朋友在美國購買的美版i12 Pro，價格比台版的便宜許多。關於手機受傷的原因，他表示，「不是外力造成，使用沒多久自然翹起的，才買一個禮拜而已」，看到朋友傳來的照片後，慶幸自己當初沒有跟風購買。

據了解，iPhone 12系列邊框設計採用 iPhone 4 與iPhone 5 融合作品，擺脫長達好幾年的圓潤邊框，材質則是採用不銹鋼，照理來說應該會更耐用才對。對此，許多網友看到照片後都驚呆，「12Pro就是不一樣，夠力」、「隱藏功能」、「你是買到全配，可以更換電池的嗎」、「趕快簽樂透」、「開啟觸控筆」、「拿去點焊，還能用」、「這台要信仰200%才拿得動」、「這是變形金剛」。

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