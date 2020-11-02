欠53萬醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」無法火化

▲兒子沒有死亡證明，遺體待在殯儀館17年。（圖／翻攝自紅星新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸同濟大學的大二學生李奇樂2003年死亡後，因為媽媽拖欠醫療費12.4萬元人民幣（約52.8萬元新台幣），醫院拒絕開立死亡證明，遺體因此無法火化，17年來被冰在殯儀館中，事件近來引起社會熱議。

根據紅星新聞1日報導，20歲的李奇樂2003年到上海交通大學醫學院附屬新華醫院看病，當天被確診為急性重症胰腺炎，在53天後去世。李家前後繳交了40多萬元人民幣（約172萬元新台幣），其中26萬人民幣（約111.8萬元新台幣）是同濟大學師生和小區業主的捐款，但還是欠了醫院12.4萬元（52.8萬元新台幣）。

由於醫藥費超過家庭可負擔範圍，李母胡月琴當時承諾會盡快還款，但醫院並不接受。當年9月，醫院把胡月琴告上法庭追討欠費，一審、二審醫院勝訴，但胡家經濟困難，經地方人大協調，「緩執行」

68歲的胡月琴表示，因為欠醫療費，醫院一直不開具死亡證明，李奇樂就這麼一直被停放在了殯儀館裡，2016年,胡月琴的丈夫因病去世後，胡月琴唯一的心願就是拿到死亡證明，讓兒子入土為安。

經過17年的「拉鋸戰」，在相關部門協調下，2019年1月上海市衛健委發函後，胡月琴拿到了死亡證明影本，但17年的屍體冷凍保管費高達近20萬人民幣（約86萬元新台幣），她還是無力將兒子安葬。目前她又開始新的維權作業，要求醫院吸收保管費用。

事實上，胡月琴奔走十多年的死亡證明，在兒子病逝當天就開具了，只是沒有交給胡家。醫院工作人員稱，確實找到了醫院存檔的李奇樂死亡證明第一聯，第二聯、第三聯不知去哪了，當年相關醫護人員已不在醫院，具體細節說不清了。