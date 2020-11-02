女大生媽批「長榮大學狀況外」　校方：幾十年來沒發生過...

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

就讀長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，10月28日遭梁姓男子性侵殺害，女大生的家屬1日晚間抵達台灣，今（2）日凌晨在高雄殯儀館悲痛認屍。對於鍾母家屬控訴長榮大學完全狀況外一事，校方指出，學校十年來都一直沒有發生過這樣的事情，但他們責無旁貸，絕對會全力協助家屬，事發當下因偵查不公開沒有任何資訊，不過一確定罹難就已立刻著手處理。

▲長榮大學指出，案發第一時間因為偵查不公開所以沒有任何資訊。（圖／記者黃子倩攝）

▲長榮大學校園2日發放白絲帶追思鍾姓女大聲。（圖／記者黃子倩攝）

遭性侵殺害的24歲馬來西亞鍾姓女大生媽媽控訴，案發後長榮大學完全狀況外，無法在第一時間告訴她們女兒的狀況，一開始的訊息幾乎都來自女兒的同學，求助無門下，她開始上網找派出所電話，不知打了多少打了幾次，無法諒解校方沒作為。

鍾媽媽說，她也不知道校方的顧慮是什麼，「因為我一直跟他講，『不管什麼，你就直接告訴我』，校方一直還說『沒找到、沒有呀』。其實如果照看新聞，應該是下午就抓到嫌犯了，到下午到晚上，（校方）都還沒有告訴我這些事情。」

對寶貝女兒狀況一問三不知，鍾媽媽在馬來西亞急得像熱鍋上的螞蟻，求助學校沒用，她開始自力救濟打越洋電話，「我自己上網查詢歸仁區派出所，派出所那裡有給我應該是給我偵查組，有拿到什麼號碼就撥什麼號碼，只要能夠了解到我女兒的狀況我都打。甚至到凌晨已經知道我女兒事情過後，凌晨我還想知道警方要怎樣處置 。」

對於此事，長榮大學表示，事發當下因為偵查不公開所以沒有任何資訊，但確定女同學罹難就有立刻著手處理，稍後也會再跟家屬聯繫。校內目前已有學生發起追思活動，2日上午9時開始發放白絲帶、蜂鳴器，傍晚會至鍾女遇害地唱詩歌，校方再強調，幾十年來都一直沒有發生過這樣的事情，但他們責無旁貸，後續絕對會全力協助家屬，現在家屬已經表達何時想到校內處處理。

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