「醫醫配、醫護配」過時了　男女醫師理想伴侶曝...互補互利經營婚姻

▲宏其婦幼醫院長張紅淇(右三）認為醫師工作忙，「醫醫配、醫護配」想法已不再。(圖／中壢美滿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

時代改變，擇偶觀也改變！桃園中壢宏其婦幼醫院長張紅淇16日說，過去醫師找對象喜歡找醫師的「醫醫配、醫護配」想法已不再，該院醫護人員認為，醫護人員工時長，對於日常生活打理，家庭生活的安排比較沒有心思與能力，希望找對象是不同行業或領域，互補互利經營婚姻與家庭。

對於，社會地位好、收入高的醫師，擇偶觀改變，中壢美滿服務中心表示，現代人由於自我意識增高，資訊透明使找對象不再拘泥於傳統觀，比如歲數相差3、6、9、同宗禁婚、同姓不婚、聯宗不婚等禁忌，都不再成擇偶的主要顧忌，而過去老師喜歡找老師當對象，也不再被廣為認同。

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兩位男輕的醫師也告訴中壢美滿，新一代男醫師注重女生外表亮麗、個性溫柔，最好是學音樂或美術的女生，女醫師認為理工科甚至科技新貴的男生霸氣又有魅力。部分男老師仍鍾情女老師，但不少女老師根本不想選擇男老師為對象，女老師認為男老師過於拘謹，甚至覺得男老師視野不大。

同樣的，外界感覺生活很浪漫的「音樂人」，背後長時間的演練，也是很累人的。如果回到家，還是類似的話題與氛圍，可能不是自己所樂見的。所以，音樂人找對象，則往不同行業去尋覓交往，如醫師、工程師等。不過，中壢美滿服務中心主任徐乃義指出，婚姻是一條漫長的旅程，職業別只是婚姻的因素之一，更何況同一職業也有不同差異，「包容尊重、信任珍惜」，才是經營婚姻的重要功課。

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