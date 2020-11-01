女大生「我自己走」成最後傳訊！男同學追思會崩潰：早知道堅持載她

記者柯振中／綜合報導

馬來西亞籍鍾姓長榮女大生10月28日遇害，引起社會議論，也讓女大生的父母傷心欲絕。一名男同學至今仍感到相當懊悔，當天晚間有聚會，鍾女在學校忙完後要來找他們，他本來要去接鍾女，但對方說「這樣太麻煩」，自己走路就好，如果他堅持去載人，可能就不會發生這件事。

鍾女10月28日遭到28歲的梁姓男子擄殺，震驚台灣社會，事件也引起許多大馬網友的抨擊。梁嫌落網後坦承，他見到鍾女經過案發地點，立刻用麻繩套住鍾女的頸部，拖到暗處猥褻，接著擄上車，準備載往他處。

▲鍾女的同學在追思會現場寫卡片悼念。（圖／《東森新聞》）



不過，開車到一半，他發現鍾女渾身癱軟、毫無反應，一探鼻息才知道，鍾女失去了呼吸心跳，慌亂之下將屍體塞到後車廂，四處亂繞19個小時，最後跑到高雄阿蓮區大崗山一處山溝棄屍。全案目前依照強制性交、殺人、遺棄屍體等罪嫌偵辦當中。

鍾女遇害的消息震驚台灣社會，鍾女的父母更是傷心欲絕。為了悼念鍾姓女學生，長榮大學10月31日在行政大樓一旁的走廊設立追思牆，由牧師主持追思儀式，多名同學、師長出席，寫下小卡、字條，獻花致意，場面十分哀悽。

▼長榮大學舉辦追思會送別鍾姓女大生。（圖／長榮大學）



有名男同學感到相當悲傷，出面透露，他們當天的晚上原先有聚會，鍾女因為在學校忙，比較晚離開，他還有問鍾女「需不需要去載妳」，對方則說「這樣太麻煩」，自己走回宿舍就好，沒想到竟然因此發生意外，早知道就堅持去載人，也就不會發生這種事情。

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