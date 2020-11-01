▲水保小尖兵淡水玩很大，親子闖關守護新北山坡地。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局於10月31日上午10時於淡水金色水岸新生地廣場辦理「水保小尖兵・淡水玩很大」水土保持教育宣導活動，現場吸引了近500位民眾參與，民眾及親子踴躍參與活動，從寓教於樂的遊戲體驗中，學習到水土保持及土石流防災避難相關知識。

農業局指出，為強化市民對於山坡地水土保持及土石流疏散避難觀念，新北市農業局今日於淡水金色水岸新生地廣場辦理水土保持教育宣導活動。本次活動藉由水土保持教具關卡，讓親子能從寓教於樂的遊戲體驗中，學習到水土保持與土石流防災避難的知識，讓水土保持知識從小扎根。

▲新北市副市長吳明機與現場小朋友活動同樂。

農業局表示，今年度將山坡地保育概念結合時下流行的桌遊，首度推出「水保running man」卡牌桌遊，本款桌遊是農業局自行研發，適合8歲以上，3至10人遊玩，遊戲時間約30分鐘。

農業局說，玩家分別抽籤擔任保育水土的坡地守護神以及破壞山林的山老鼠兩種角色，山老鼠會透過「違規開發」、「農地不當墾殖」及「濫伐林木」等種種手段破壞山坡地，坡地守護神則「檢舉專線」、「農地輔導」及「栽植林木」等措施守護山坡地，達成坡地保育及青山綠水的目標，讓民眾娛樂與坡地保育做結合，共同守護新北市，未來將發送至全市90所潛勢溪流影響範圍內之小學，以供宣導使用。

▲小朋友現場體驗水土保持體驗活動。

現場闖關民眾表示，原來任意開挖山坡地不但會遭受罰責，還有可能會發生山坡地災害，以及了解發生土石流紅黃色警戒時，該如何進行疏散避難撤離？以及平時就要準備的防災避難包應備妥礦泉水、乾糧、手電筒及重要證件等等。

新北市副市長吳明機表示，本次活動「水保小尖兵・淡水玩很大」讓大人和小孩都玩得很開心，也學到水土保持與土石流防災相關知識，提升民眾自主防災能量及提醒民眾及學童重視山坡地水土保持。

吳明機說，農業局以「水保玩很大」為主軸，發展多款教具教案逐年建構「新北水保教具樂園」，以快樂學水保的方式向下紮根，後續將推出「新北坡地守護神魔法祕笈」，來培育更多的坡地守護神，共同守護新北市。

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