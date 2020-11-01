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新北假日近郊生態小旅行　第2梯次新莊青年公園11/1開始報名

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▲新北假日近郊生態小旅行 第2梯次新莊青年公園11/1開始報名。（圖／新北市農業局提供）

▲新北假日近郊生態小旅行，第2梯次新莊青年公園11/1開始報名。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府辦理將於11月7日辦理第2梯次新莊青年公園近郊生態小旅行，現場將安排新北市自然生態保育志工導覽解說，讓民眾於假日時光來場近郊生態小旅行，為新一周的工作注滿活力。

農業局表示，新莊青年公園登山步道位於啞口坑溪及十八份坑溪間牡丹心山系，又稱為「牡丹心步道」，步道最高處約海拔200公尺，全長約為2.3公里，約有階梯3000台階，步道終點為牡丹心福德宮。

▲新北假日近郊生態小旅行 第2梯次新莊青年公園11/1開始報名。（圖／新北市農業局提供）

▲新莊青年公園入口處。

再前往可通往林口，步道沿途樹木扶疏綠意盎然，春天有杜鵑花季、夏天有賞蝶活動，秋冬時節則有芒花季，終點有活力廣場，有各種健身及兒童遊戲設施，而且新莊青年公園鄰近輔大商圈，於活動結束後，可步行至丹鳳捷運站，搭乘捷運至輔大捷運站下車，大啖當地美食。

農業局長李玟表示，辦理近郊小旅行最主要的目的是，讓民眾於假日時能夠透過搭乘捷運、火車或是公車等大眾運輸工具即可抵達的景點，透過新北市自然生態保育志工的導覽解說，讓民眾能更認識我們生活周遭可見的動植物及生態環境。尤其第1場次樹林區三角埔頂山結束後大獲好評，隨即接獲不少詢問第2場次活動的內容，希望感受新北大自然的饗宴。

李玟表示，11月7日第2梯次新莊青年公園生態小旅行，將於11月1日凌晨起接受民眾網路報名，限額60人，額滿為止，報名時需詳實填寫報名資料以辦理平安保險，不另收取費用，報名民眾需自行於指定時間、地點集合，詳細活動內容及報名網址：https://reurl.cc/EzD8l0，亦可洽新北市政府農業局陳先生，電話：02-2960-3456 分機3114詢問。另第3梯次預計於11月28日新店和美山辦理，請留意相關訊息。

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▲新北假日近郊生態小旅行 第2梯次新莊青年公園11/1開始報名。（圖／新北市農業局提供）

▲新莊青年公園內介紹。

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