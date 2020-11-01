首創！中市消防局與台灣獅子大學簽訂合作協議　共同守護全民安全

▲中市消防局與台灣獅子大學簽訂合作協議 。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府消防局10月31日創全台之先，於漢翔航太研習園區與台灣獅子大學簽訂公益平台合作協議，在台中副市長黃國榮、立委楊瓊瓔、台灣獅子大學創辦人王瑞拱及台中市婦女防火宣導大隊張鈴雪大隊長的共同見證下，由消防局局長曾進財與國際獅子會台灣總會議長陳麗鳳完成簽署，盼藉由將防火防災影片納入台灣獅子大學線上平台，共同推廣全民防火防災知識。

台中消防局表示，因應數位網路時代、線上宣導蔚為風行，許多政策有賴發揮創意推動，今年又遇新冠肺炎疫情肆虐，為避免疫情擴大傳染，實地宣導的勤務皆暫緩辦理。為將各項防火防災知識推廣，消防局除積極於各社群媒體網站線上宣導外，更不斷尋覓並開拓網路資源，在張鈴雪牽線協調下，台中消防局成為全台首創與台灣獅子大學線上平台達成合作協議的消防局。

陳麗鳳表示：「學習是一輩子的事」，尤其在現今知識爆炸、變化快速的社會，更要不斷精進自我、調整自我，努力跟上世界的步伐，於是在一群對於學習具有濃厚熱忱的企業家們共同發起下，台灣獅子大學線上課程共享平台因而成立。目前平台註冊人數約有5000人，台灣獅子大學所屬「獅子說故事」社群網站則有超過8萬人追蹤，本次與台中消防局合作，特別希望藉由企業主的宣導與推行，將消防安全知識帶入所有員工家庭，守護人民的生命財產。

曾進財說，所謂「預防勝於搶救」，防火防災宣導一直都是消防業務的最前線，截至9月為止，今年宣導人次已達39萬餘人次，動員各式消防、義消及婦宣人力達12176人次，消防局宣導方式不斷推陳出新，加上民眾防災意識水準提升，台中市火災發生件數逐年下降，而面對疫情肆虐，防火防災宣導仍需不斷推行，本次有幸與國際獅子會合作，由消防局公益提供安裝住警器、防止一氧化碳中毒、CPR教學宣導等影片，共享「台灣獅子大學」線上平台及「獅子說故事」社群網站等資源，相信必能將正確消防知識深入推展到社會每一個角落。

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