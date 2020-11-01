組黨、自封大總統　涉嫌顛覆國家政權罪...他下場GG了

▲大陸河南一名張姓男子異想天開，自封臨時大總統。（圖／翻攝 中國青年網）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南省鄭州一名張姓男子想要闖出大事業，2018年突發奇想在境外某間酒店內起草「建國綱領」和「建黨綱領」，並且宣布自己是大總統，隨後申請政治避難遭拒，又投靠境外間諜機關。進行一年多荒誕行動後，張某遭到大陸公安逮補，最後被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。

根據微信公號「中央政法委長安劍」指出，張某向警方供稱，2018年4月底以旅遊名義出國到某地，並且在酒店房間內舉行儀式，宣佈成立「中國民主共和黨」和「中華民主聯邦共和國」，宣誓出任「大總統」，頒布「總統一號令」，封自己為大總統。

舉行儀式過程，張某特地雇傭在境外按摩店內結識的徐某全程錄影。隨後張某將宣誓照片上傳到10多個微信群擴散傳播，企圖擴大影響，告知周邊親友自己的總統夢。

▲大陸河南一名張姓男子組黨與境外間諜合作。（圖／翻攝 中國青年網）

完成就任儀式後，張某知道觸犯法律，不敢返國。他以「回國將遭受中共迫害」為由，申請政治避難，兩次遭拒絕。沒想到，某境外間諜情報機關人員主動上門，表示可以幫忙組黨、建國提供幫助和經費支持，前提條件是必須為其蒐集提供「紅頭文件」。

幾天後，張某返回大陸工作，發現周圍的人沒有發現他違法犯罪行為。隨後在鄭州市區租一間辦公室作為黨部，並且編寫《中國的未來》等反宣書稿和資料，註冊空殼公司，以商貿合作為掩護，從境外籌集經費，用作拉攏收買黨員，壯大隊伍。

▲男子自封大總統，被判處13年有期徒刑。（圖／翻攝 中國青年網）

2019年4月張某準備派人出境，與間諜組織進行接頭，被大陸國家安全機關抓獲。今年8月，河南省鄭州市中級人民法院宣判，被告人張某因與境外間諜機關勾結，非法「組黨結社」，以顛覆國家政權罪和間諜罪被判處有期徒刑13年，剝奪政治權利4年。

舉了解，張某因事業不順、經商遇阻缺錢，心理失衡萌生「組黨建國」的想法。河南省鄭州市國家安全局警方回憶，逮補張某後發現，「他光欠一家煙酒店就3萬多元，一直都沒有還上。」