念了柯文哲一頓！陳佩琪臉書談組黨「看新聞快訊才知道」

▲台北市長柯文哲及夫人陳佩琪（左）。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／台北報導

台北市長柯文哲證實籌組「台灣民眾黨」，投下政壇震撼彈。不過，妻子陳佩琪2日晚間在臉書發文，指她事前完全不知道，直到當天發現家門口有大批記者守候，看新聞才知道丈夫要組黨，但她真正在意的是生活受到影響，所以事後還是忍不住把先生念了一頓，「 以後要先跟我講，才不會影響到出門吃消夜」。

陳佩琪一周前曾在臉書表態，不在乎柯文哲要不要選總統或組黨，「要組去組 ，要選去選」，但被外界解讀是支持先生參選。如今柯文哲宣布自組「台灣民眾黨」，沿用台灣民主運動先驅蔣渭水所籌創的黨派名稱，妻子事前知不知情？又是否支持？家務事再度引發外界好奇。

▲高雄市長夫人李佳芬、台北市長夫人陳佩琪。（合成圖／翻攝自韓國瑜臉書、記者姜國輝攝）

陳佩琪2日發文表示，孩子周三晚間回家時，發現家門口擠了很多人，她一度還懷疑是有人恐嚇鬧事，直到後來滑手機看新聞，才知道柯文哲要組黨，「不過這是他的事，不想理他。」但剛剛看到一則新聞，內容提到「韓市長說想要選總統，但事前沒跟妻女講， 心中甚感愧疚」，還有人幾個月前想投入黨內初選，讓老婆氣到離家出走，讓她不禁懷疑自己是不是不太正常。

陳佩琪說，不知道是不是因為什麼事都對先生放行，從此柯文哲無論做什麼決定，即便在外人眼中看來很重大，好像也從來不會跟她說，更遑論商量了。不過那天回家後， 她還是數落了柯文哲一頓，「 以後要先跟我講，家裡什麼時候會有記者守候， 這樣才不會影響到出門吃消夜。」

陳佩琪臉書全文如下：

星期三晚上， 小孩回家跟我說家裡門口擠了好多人， 而且身分、目的不詳，心頭一驚，想到最近三不五時就收到恐嚇辱罵信，該不會是有人付諸行動了？ 但仔細想想應該不會如此明目張膽吧？

滑手機 ，看新聞、聽youtube是現代人的餐後娛樂， 喔，有新聞快訊，他要組黨喔？ 黨要怎麼組？好像很複雜，不過這是他的事，不想理他，繼續聽我美妙的音樂，此時突然恍然大悟， 樓下是記者， 是想趁他回家時問他這個？

那晚心血來潮邀小孩殺去東區吃消夜，就在等公車時：「佩琪姊， 知道老公要組黨嗎？」起初以為是住附近的支持者，於是禮貌地對他微笑說不知道， 後來回想，應該是某媒體記者吧， 小孩看到我難得出門吃消夜就遇到這種窘況， 反射性地彈離我好幾公尺遠。

剛剛撇見一則新聞 「韓市長說想要選總統，但事前沒跟妻女講， 心中甚感愧疚」；數月前有人想投入黨內總統初選， 結果老婆氣到離家出走(引述媒體的報導) ，老婆抱怨說只有簡訊告知， 完全沒商量餘地，感覺不受尊重，所以離家出走…。

看了這新聞， 頓時懷疑我這個做太太的是不是不正常， 還是我真的與眾不同？ 我絲毫不care他要不要選總統，也不在意他組黨一事， 要組去組 ，要選去選，記得一周前臉書就說過這些，但名嘴和媒體都解讀成我是push 先生去選總統，我自認門診看久了，中文表達能力很不錯，也不知為何寫到造成這種誤解？

記得2011年愛滋事件被追殺最厲害時， 他曾問過我：「我辭職回家，妳會不會覺得怎麼樣？」那時我剛開完刀，家裡還背負房貸 ，可能是怕我壓力太大吧，才試圖問了我一下下， 記得當時毫不猶豫回他：「做不下去，就離開吧！」我還一派輕鬆的跟他說：「財經老師教我們說身上要預留六個月的生活費， 以防家庭突發事故，老師講的 我都有在聽喔，要不要離開，你自己決定就好。 」

不知道是不是我什麼事都對他開綠燈，從此他做什麼決定，就算是別人眼中重大的決定，好像也從來不會跟我說，更遑論商量了，不過那天回家後， 我還是數落他一頓：「 以後要先跟我講，家裡什麼時候會有記者守候， 這樣才不會影響到出門吃消夜。」