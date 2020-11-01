快來不及了！美13搖擺州700萬張選票「還在路上」...添增選舉變數

▲美國華盛頓州倫頓選務人員正在回收選票。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年由於受到新冠肺炎（COVID-19）影響，此次美國總統大選有近9千萬名選民採取提前投票；然而有消息傳出，在競爭激烈的13個關鍵搖擺州卻仍有數百萬張選票尚未寄回，若郵遞延誤，可能將導致選票無法在投票日前送達，使得選票失效、功虧一簣。

根據美媒《華爾街日報》（WSJ）報導，佛州大學中立統計機構「美國選舉計畫」（United States Elections Project）在統計時發現，截至10月30日，其中13個規定須在選舉日前寄達的搖擺州，仍有700多萬張郵寄選票還未被寄達至投開票所，佔13州2400多萬選票中的28%。

統計顯示，佛羅里達州仍有190萬張、內華達州有96.2萬張、密西根州有85萬張、賓州有100萬張選票仍未寄達。賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）呼籲選民，現在就必須親手寄回選票，切勿等到選舉當天才寄回，「讓你的聲音被聽見，這樣才能感到安心。」

▲據統計，有12個關鍵州的普通郵件寄送速度早已開始變慢。（圖／達志影像／美聯社）

美國郵件投遞延遲現象仍存在！美國郵政署（USPS）表示，若仍未寄出選票，則無法擔保選票能在期限內寄達至投開票所，其中密西根州投遞率僅71.5%，為全美最低。

然而更慘的是，《美聯社》在報導中指出，還有不少選民苦等選票寄往家中，那就更遑論填好選票後，將之寄回投開票所的事。

據悉，共和黨候選人川普於2016年的大選中，在威斯康辛州、亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州等以僅數千張票的差距險勝，且由於美國選舉制度是採取「選舉人票」勝者全拿，隨時有翻盤的可能，也因此選票是否能在時限內送達，顯得十分重要。

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