　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎再增3例！美國、印尼入境　30多歲移工「檢疫期滿確診」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者嚴云岑／台北報導

國內再增3例新冠肺炎病例，分別自印尼及美國入境，案557與558都為印尼籍，案559為本國籍。指揮中心發言人莊人祥表示，案558為30多歲男性，在檢疫期間無疑似症狀，檢疫期滿後自費採檢確診，衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中同行移工2人及仲介1人列居家隔離，另有旅館工作人員1人及汽車租賃公司工作人員1人，列自主健康管理。

▲▼疾管署記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲指揮中心發言人莊人祥說明新冠肺炎疫情。（圖／記者陳煥丞攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，案557為印尼籍10多歲女性，因就學於今(2020)年10月29日入境台灣。個案10月7日曾出現嗅覺喪失症狀，未於當地就醫，10月29日入境時主動告知嗅覺喪失，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共65人，其中44人為前後二排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案558為印尼籍30多歲男性移工，10月14日來臺工作，10月10日曾於國外自費檢驗結果為陰性，入境後與2名移工一同搭乘防疫計程車入住防疫旅館。個案於居家檢疫期間均回覆無疑似症狀，惟後續經疫調了解，個案曾於10月14日晚間出現流鼻水症狀，自行服用成藥後症狀緩解。

個案10月29日檢疫期滿後，與另2名移工一同由仲介開車送至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。2名同行移工自費檢驗結果均為陰性，但2人當日晚間皆出現咳嗽、喉嚨痛症狀，目前已收治住院隔離檢驗中。衛生單位已初步掌握個案接觸者共5人，其中同行移工2人及仲介1人列居家隔離，另有旅館工作人員1人及汽車租賃公司工作人員1人，列自主健康管理。

指揮中心表示，案559為本國籍50多歲男性，因工作長期居住美國(前次自臺灣出境日期為今年2月)，10月26日出現發燒、肌肉痠痛、關節痛、咳嗽等情形，僅自行服藥未就醫，10月30日自美國返台入境時主動告知有發燒、咳嗽症狀，於機場採檢後安排至集中檢疫所，今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共22人，其中11人為前後二排座位旅客，列居家隔離，11人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

截至今（1）日為止，國內累積559例確診，分別為466例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

▲▼案557、559機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼案557、559機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼案557、559機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

【其他人也看了】
►女大生父母今抵台「沒陰性證明」　莊人祥：1、3日各需採檢一次
►有心臟病史！舞蹈團長曝打流感疫苗「命快去一半」　莊人祥回應了

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

兼任教師27年沒調薪「一年只賺20萬」！東海、淡江等老校都被點名

快訊／新冠再增5例境外！　來自「印度、印尼、菲律賓」外籍人士

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

疫情下旅行社尾牙成謎！公會：尾牙邀請0...員工曝：機率低

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

長榮男大生爆「監視器也有問題」　超諷刺畫面曝光：反應過未曾改善

振興藝FUN券「500變700元」　宜蘭傳藝園區加碼、霹靂布袋戲回歸

全年冷氣1度收7元挨批搶錢！熱到受不了　興大附農：下學期調降

「印尼」境外移入多！　莊人祥：入境後送集中檢疫

「年底尾牙」要限人數？　莊人祥曝「決定指標」：11月有秋冬專案

長榮女大生慘死！文大PO「6大校安公告」…呼籲同學勿太晚離校

兼任教師27年沒調薪「一年只賺20萬」！東海、淡江等老校都被點名

快訊／新冠再增5例境外！　來自「印度、印尼、菲律賓」外籍人士

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

台南姊妹上吊凶宅不斷流標　債權人「只願降1萬」等三拍

全美確診數破920萬　川普造勢笑了：選後開除「防疫專家」！

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

後院被當垃圾場！他全身長滿「噁心爛瘡」　每月抓到2萬蠅

鹽埕3大飯店走入歷史！建商相中者身價翻　不幸者淪廢墟

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

外送小火鍋「秒變全公司笑柄」！千人羨慕炸

只壞2盞燈？校友1分鐘曝真實有多黑

買2張坐票！老伯逼讓座「年輕人有錢就是老大」

心疼女大生父母　醫540字批廢死

今變天越晚越冷！閃電亂走打轉中「若較靠近天氣差」

28K女友想簽志願役！60K男：別想不開阿

只要「4步驟」！刪除LINE聊天室上方廣告　

「把拔，女兒想你了…」妻心痛喊話朱冠甍

快訊／再增5例境外移入！

他每天水果！身體出現「這毛病」

買早餐錢不夠！店家拒絕退餐　網全讚爆

更多熱門

相關新聞

夜市停車起糾紛　騎士被「壓在地上打」

夜市停車起糾紛　騎士被「壓在地上打」

嘉義市文化夜市31日晚間12時許發生民眾鬥毆，起因是駕車民眾將車停下要買宵夜，但因車子停在馬路上，且車身比較大，約略擋住整個車道，後方機車騎士受限前方路況，按喇叭示意，雙方先是起口角，隨後產生扭打，事件發生過程全被民眾錄影傳上網；警方表示，雙方皆有受傷也都提出告訴。

土城小吃店遭破門偷走數萬元　闆娘淚：都血汗錢

土城小吃店遭破門偷走數萬元　闆娘淚：都血汗錢

超級颱風天鵝登陸　菲百萬人急撤

超級颱風天鵝登陸　菲百萬人急撤

台東老夫妻開車上路…碰撞左轉廂型車！4人送醫

台東老夫妻開車上路…碰撞左轉廂型車！4人送醫

張毅曾奪金馬獎最佳導演！生平曝光

張毅曾奪金馬獎最佳導演！生平曝光

關鍵字：

影音

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面