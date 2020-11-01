　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

驚悚！獨居翁午夜坐輪椅闖越雙黃線　遭小貨車撞飛送醫不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者李忠憲／台中報導

不良於行的黃姓獨居老翁，1日凌晨12點左右坐輪椅在東區自由路，疑似貪快違規穿越馬路，遭小貨車直接撞上，傷重不治。警方表示，初判黃翁違規過馬路釀禍，將持續調查釐清。

▲▼坐輪椅老翁違規過馬路，遭小貨車撞飛身亡。（圖／民眾提供）

▲老翁違規過馬路遭撞飛身亡，現場遺留他的輪椅。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨12點左右獲報，東區自由路三段發生一起車禍，一名行人遭小貨車撞上，傷勢嚴重。消防隊立刻出動人車到場，發現傷者是一名坐輪椅的68歲黃姓老翁，躺在馬路上，無生命徵象，立刻將他抬上救護車實施電擊，並送往中國醫藥大學附設醫院急救，最後因傷勢嚴重，宣告不治。

▲▼坐輪椅老翁違規過馬路，遭小貨車撞飛身亡。（圖／民眾提供）

▲▼坐輪椅老翁違規過馬路（紅圈處），遭小貨車撞飛身亡。（圖／民眾提供）

▲▼坐輪椅老翁違規過馬路，遭小貨車撞飛身亡。（圖／民眾提供）

27歲小貨車駕駛吳姓男子向警方表示，他當時在內側車道直行，突然看到前方有人，閃避不及就撞上。

第三警分局員警也到場採證並調閱監視器畫面，發現黃翁事發前疑似為了貪快，沒走行人穿越道過馬路，違規從路邊坐輪椅跨越自由路。當時路上車輛不少，他順利通過中間的雙黃線，就遇上小貨車撞上。

由於黃姓老翁目前獨居，警方聯繫他在彰化的家屬，但無人知道他為何會在那時出現在事故地點。將報請檢察官、法醫相驗，以釐清死因及肇事原因。

超級神水、全年最殺強檔，趕緊手刀搶！！

【更多新聞】

網路偷賣二級保育動物「豬鼻龜」　台中水族工作室老闆判罰18萬

獨／變態魔擄殺女大生　高大成怒罵「俗辣！根本套招」追性侵真相

獨／家族糾紛？祖厝圍牆庭院遇怪手浩劫　陸委會前主委炸鍋怒告

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

台灣大賽／統一獅唐肇廷打最好　陳傑憲、蘇智傑熄火　

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

更多熱門

相關新聞

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭性侵殺害，雙親1日晚間7點15分搭機抵達桃園機場，要前往認屍、相驗。為此，中央疫情指揮中心特別採取「外交泡泡」模式，免去2人居家檢疫14天規定。

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

閃電颱風走向詭變　成下周大威脅

憂女大生擄殺案淡水重演　餐廳私掛燈飾卻遭拆

憂女大生擄殺案淡水重演　餐廳私掛燈飾卻遭拆

美版章魚里民調　拜登、川普支持度相同

美版章魚里民調　拜登、川普支持度相同

號誌桿砸車、砂石車撞3車！同一工程狀況多

號誌桿砸車、砂石車撞3車！同一工程狀況多

關鍵字：

車禍輪椅雙黃線東區獨居影音

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面