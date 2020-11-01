驚悚！獨居翁午夜坐輪椅闖越雙黃線　遭小貨車撞飛送醫不治

記者李忠憲／台中報導

不良於行的黃姓獨居老翁，1日凌晨12點左右坐輪椅在東區自由路，疑似貪快違規穿越馬路，遭小貨車直接撞上，傷重不治。警方表示，初判黃翁違規過馬路釀禍，將持續調查釐清。

▲老翁違規過馬路遭撞飛身亡，現場遺留他的輪椅。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨12點左右獲報，東區自由路三段發生一起車禍，一名行人遭小貨車撞上，傷勢嚴重。消防隊立刻出動人車到場，發現傷者是一名坐輪椅的68歲黃姓老翁，躺在馬路上，無生命徵象，立刻將他抬上救護車實施電擊，並送往中國醫藥大學附設醫院急救，最後因傷勢嚴重，宣告不治。

▲▼坐輪椅老翁違規過馬路（紅圈處），遭小貨車撞飛身亡。（圖／民眾提供）

27歲小貨車駕駛吳姓男子向警方表示，他當時在內側車道直行，突然看到前方有人，閃避不及就撞上。

第三警分局員警也到場採證並調閱監視器畫面，發現黃翁事發前疑似為了貪快，沒走行人穿越道過馬路，違規從路邊坐輪椅跨越自由路。當時路上車輛不少，他順利通過中間的雙黃線，就遇上小貨車撞上。

由於黃姓老翁目前獨居，警方聯繫他在彰化的家屬，但無人知道他為何會在那時出現在事故地點。將報請檢察官、法醫相驗，以釐清死因及肇事原因。

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