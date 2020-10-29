水雉保育向下扎根　交通部出版《水雉的浮葉》交通繪本

▲交通部於30日出版繪本《水雉的浮葉》，並擇定鄰近水雉生態教育園區的台南市、嘉義縣及嘉義市3縣市境內共360所國小贈送繪本，讓生態保育觀念向下扎根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部於30日出版繪本《水雉的浮葉》，是交通系列繪本的第2冊，繪本故事獲得珍古德協會認可，以珍古德博士的口吻，敘述並肯定從台灣高鐵規劃初期至今，台灣對於水雉保育所做的努力，交通部並擇定鄰近水雉生態教育園區的台南市、嘉義縣及嘉義市3縣市境內共360所國小贈送繪本，讓生態保育觀念向下扎根。

《水雉的浮葉》敘述高鐵規劃初期，因為計畫通過珍貴的水鳥「水雉」的生活區域，眾人集思廣益，另覓土地規劃復育園區的過程。故事引領民眾認識水雉的生活習性，也跟著故事中的人們一起突破水雉保育過程中遇到的重重困難，並吸引讀者集思廣益，發想更友善的保育作為。

有趣的是，故事中水雉原型的創造發想來自菱角，而故事中人物原型的創作發想則是來自菱角葉，經由繪本作家陳旻昱重新拼組，構成一幅幅有趣的圖像，藉此強調水雉與菱角的親密關係。讀者亦可透過繪本摺頁中的說明，獲取生態及復育等相關知識，增加閱讀的樂趣。

後續交通部將與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會，及水雉生態教育園區，共同辦理《水雉的浮葉》繪本說故事的相關環境教育活動，購買繪本者將有機會優先參加，屆時再公布相關訊息，請大家保持關注。

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