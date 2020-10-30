交部擬放寬偽出國「原地起降」限制　可桃園包機出發飛本島8航點

▲交通部擬推「微旅行2.0」，放寬航班可在不同機場起降，其中起降一端為桃園機場，另一端可於台灣本島其他機場。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，國內航空公司發想出「偽出國」行程，載旅客空中巡禮，不過當時限制得原地起降。不過，交通部擬規劃推出「微旅行2.0」方案，放寬國內航班可以從桃園出發以包機模式飛至本島其他機場。據了解，交通部長林佳龍已核定，待中央流行疫情指揮中心審議後，業者就可以啟動方案。

疫情重創航空、觀光業，業者只能選擇創意自救，推出偽出國、環島郵輪等行程。據了解，交通部擬優化先前的偽出國方案，放寬國內航班先前只能在桃機原地起降限制，業者可以規劃從桃園出發，以包機模式在國內8航點進行起降的行程，屆時能搭配國旅，帶動新一波觀光熱潮。

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▲先前業者推出偽出國行程，獲得旅客青睞。（圖／記者賴文萱攝）

官員指出，這次規劃的微旅行2.0，為了與國內線原有市場有所區隔，不能飛行離島航線，其中起降一端要是桃園機場，但另一端可以是台灣本島的台中、嘉義、台南、高雄、恆春、花蓮、台東、松山等8航點。

▲交通部擬開放業者可規劃國內航線飛至本島8航點。（圖／翻攝自觀光局）

據了解，交通部已將微旅行2.0方案提送中央流行疫情指揮中心審議，也要求桃機公司與民航局所屬各航站，務必做好各項準備工作，只要指揮中心審竣，就會立即協助業者啟動相關方案。

▲▼華信航空首創環台飛行護照。（圖／記者賴文萱攝）

華信航空先前已利用經營國內線的優勢，推出環台飛行7天6夜旅行，希望能度過疫情困境。星宇航空指出，等微旅行2.0詳細辦法出來以後，才會進行規劃，但因為要規劃從甲地到乙地的行程，也要去思考旅客買不買單，另也會牽涉到地勤代理等問題，要詳細了解後才做規劃。

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