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彰化戰備道品質堪比「國際機場跑道」　6hrs內能完成戰機起降需求

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▲▼彰化戰備道。（圖／高公局提供）

▲彰化戰備道路面品質受肯定，堪比國際機場跑道。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

交通部今（27）日舉辦第21屆金路獎頒獎典禮，這次共有47個參加評比的機關及4個廠商獲獎。其中，高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定，是戰備跑道首度獲獎。事實上，戰備道配合軍方演訓需求，在接獲通知後的6小時內，就要完成戰機起降需求；去年在戰機起降演習後，路段僅有高溫氣體噴黑，但車道路面平整，行車安全無虞，顯見彰化戰備跑道路面品質足堪國際機場跑道。

▲▼彰化戰備道。（圖／高公局提供）

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▲彰化戰備道養護工程，經得起戰機起降考驗，獲得今年金路獎肯定。（圖／高公局提供）

國1彰化戰備跑道（彰化-員林）位於台中中部路段，四周地形平坦無明顯起伏，附近發展以農業為主，且無高樓阻擋，該地點符合戰備跑道設計之需求。彰化戰備跑道地理位置最接近北部政經精華路段，可減少往北部之運補時間，顯示國1彰化戰備跑道為空房戰略重要的備援跑道。

▲▼金路獎頒獎典禮，高速公路局中區工程處斗南工務段段長黃紹翔。（圖／記者賴文萱攝）

▲高速公路局中區工程處斗南工務段段長黃紹翔。（圖／記者賴文萱攝）

在這次金路獎頒獎典禮中，高公局中區養護工程分局的國1花壇戰備道路面整修工程獲得傑出工程獎第二名肯定。高速公路局中區工程處斗南工務段段長黃紹翔指出，彰化戰備道工程所在路段是交通繁忙路段，整修工程必須在夜間才能施工，要在晚上8點至早上6點間完成，之後要迅速恢復，避免彰化交通雍塞。

▲▼彰化戰備道。（圖／高公局提供）

▲彰化戰備道養護工程只能在夜間執行，夜間施工所需投入的精神跟體力都相當不容易。（圖／高公局提供）

黃紹翔說，由於戰備道整修工程的工作時間相當有限，對於工作同仁來說，夜間施工所需投入的精神跟體力都相當不容易，這次能夠獲得金路獎，很感謝長官的肯定。

戰備道養護使用瀝青混凝土，可具有抗高溫、高抗剝脱及高抗車轍能力，施工後平坦度與抗滑值均有提升，增加鋪面生命週期及降低後續維護成本，也經得起戰機起降考驗。

▲▼彰化戰備道整備區飛機停止線。（圖／高公局提供）

▲▼彰化戰備道整備區飛機停止線。（圖／高公局提供）

▲▼彰化戰備道品質堪比「國際機場跑道」。（圖／高公局提供）

另外，戰備道養護還得配合軍方演訓或是任務需求，在接獲軍方通知後的6小時之內，就要讓道路達到能讓戰機起降需求，因此必須動員人力及機具，進行包含活動護欄、兩邊護欄移除、交通維持等，之後才能交給軍方去設置飛機起降線等相關指示標線。在演訓結束後，也要負責復原國道護欄設置、重新恢復道路標線，以維護交通安全。

事實上，彰化戰備跑道路面整修工程於去年漢光35號戰機起降演習後，工程路段僅有高溫氣體噴黑，車道路面平整，行車安全無虞，顯示彰化戰備跑道路面品質足堪國際機場跑道，也是此次能獲獎的原因。

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