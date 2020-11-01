停紅燈見「五開外送哥」！滿滿的大平台　網驚：月入50萬大神

記者施怡妏／綜合報導

外送行業如雨後春筍般崛起，許多人為了搶攻宅經濟，紛紛投入此行業，但也出現市場飽和的狀態，因此不少外送員會同時接不同外送平台的訂單。一名網友分享，日前在停紅燈時上撞見驚人的一幕，立刻拍下照片上傳到網路上，引起網友們熱議，「月入50萬大神！」

▲停紅燈撞見超狂外送員。（圖／翻攝自Facebook／UberEATS台灣）

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原PO在臉書「UberEATS台灣」貼出照片，這名外送員同時5開，機車上集結各家外送平台，身上穿著lalamove「啦啦快送」的制服，肩膀背著UberEats的外送箱，車後座還放著GOGOX快遞箱，安全帽及車身則是Foodpanda的LOGO，雖然照片上只有四家，但是原PO在留言區透露，還有一家不用箱子的「跑跑腿」。





▲原PO在留言區解答，還有一家隱藏的跑跑腿。（圖／翻攝自Facebook／UberEATS台灣）

貼文曝光後，許多網友驚呼，「難道這就是傳說中永遠不會斷單的男人」、「喊沒單的可以參考參考」、「這台我上次有在台北遇到」、「台灣的房價壓跨這個年輕人，需要5份兼差」、「年度最佳MVP」、「看起來就是高手，佩服」、「看來側邊還可以掛新竹物流的巨型馬鞍袋，六開啊！」

也有網友指出，「其實他只要準時且完美把餐點送到客人手裡，不要因為其他平台而耽誤到，客人大多不會太在意，可能他是家庭的經濟之柱」、「他有本事也是他家的事情，也許人家有經濟上困難」、「支持，加油，我從以前也很想這樣，只是還是會有很多顧路的同行無聊拍照檢舉到公司」。