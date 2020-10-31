出海捕到「人面魚」！張嘴皺眉像「苦瓜臉醜人」　33歲漁民嚇到不敢吃

由 Jonas Sander 发布于 2020年10月26日周一

實習記者劉雪兒／綜合報導

泰國喀比府（Changwat Krabi）33歲普拉瑟（Prasert Shookul）近日出海捕魚時，意外收獲一條奇形怪狀的魚，不僅有人類的嘴型和眼睛，臉部表情透露著一絲的詭異，嚇得到他完全不敢吃，怕招來厄運，趕緊送到當地的相關部門。

根據Newsflare報導，普拉瑟26日時在安達曼海遠處的無人島撒網，本來是要捉藍蟹，沒想到卻捕獲這條奇特的魚。然而，從影片中可以看出，這條魚雙眼瞪大，一臉訝異的盯著前方，表情又透露難過的情緒，似乎不敢相信自己會被漁夫捕獲。

▲這條奇形怪狀的魚，有著貌似人類的嘴巴與眼睛。（圖／翻攝自Jonas Sander臉書）

普拉瑟進一步說，這條魚重2.7公斤，身長卻僅42公分，短到不尋常，嘴大卻又沒有牙齒，不過在撈上岸的過程中就死亡，村里沒有人知道這條魚是什麼，甚至連長輩也都不曉得，「當我看到這條可怕的魚時，幾乎想把所有東西都扔回海裡。牠一直看著我，牠的臉龐很醜，皺著眉頭。」

他因害怕捕到「人面魚」，會招來厄運，只好轉交給當地的野生動物研究中心處理。而海事部門官員得知後，主動拜訪詢問相關事宜，目前初步判斷這條魚是「東方披肩鰧」（Pollicaris），喜歡將自己埋進沙中，專門捕食小型魚類或無脊椎動物等。