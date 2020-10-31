按摩妹「超誘惑低胸短裙」　一旁老婆眼神變了！逼出神猛求生欲

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人夫昨天領薪後，立刻放半天補休，帶老婆大人去新開的泰式按摩店「鬆一下」；沒想到，服務的小妹穿著低胸制服和短裙，過程中因為姿勢的緣故，更清楚可見裙底風光，而一旁妻子似乎壓抑著隨時會爆發的怒火，幸好他反應夠快，順利化解一場腥風血雨。

男網友在「爆廢1公社」發文提到，昨天下午帶老婆到新開的泰式按摩店舒緩一下筋骨，兩小時優惠價1200元，「洗腳時服務小妹低胸的制服很刺眼，老婆大人眼神開始犀利，後來當穿短裙的她跨坐在上方，幫我按摩頭部時，紅色內褲都露出來了，我能感覺到旁邊的大人一肚子火。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

按摩結束後，夫妻倆才剛步出按摩店，人夫求生欲超強，立刻假裝抱怨「太誇張了，這什麼店啊，妳知道嗎？她剛剛穿紅內褲靠我多近，真是太噁心了。」而對方似乎頗滿意他的反應，微微點頭道「打叉叉，這店不行。」

對此，網友們紛紛笑回，「還在回味齁」、「想知道這間店在哪裡」、「還有呼吸嗎」、「新北林口代表上香」、「店名？地址？謝謝」。而原po也表示，「其實，我覺得應該是不純的，我們誤入了，但他明明寫男女泰式按摩。」

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