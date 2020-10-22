他吃藥太猛…按摩妹被框出場「哭求饒」告性侵　幹部神回覆逆轉

▲琳琳控訴陳男框出場性侵，但說詞前後不一，再加上幹部說法，法院依證據不足判陳男無罪。（示意圖，非新聞當事人／123RF）

記者羅志華／台北報導

在北市按摩店上班的琳琳（化名）控訴，陳姓客人於2018年12月間，將她帶出場後帶到旅館，竟在房內亮刀恐嚇「如果妳要走的話，我後面會對妳做出甚麼事情，我不知道」，隨後性侵得逞；北院調查後，認為琳琳說法前後不一，再參考店家幹部與陳男的對話，日前判陳男無罪。

陳男於審理中表示，案發當天他帶琳琳出場前，就向幹部確認過琳琳有做性交易，他雖然有帶刀，但在房內沒拿出來嚇人，過程中都有經琳琳同意，事後也有向按摩店付錢。

法官認為，琳琳警詢時說，陳男進房後亮刀恐嚇，之後把刀放在桌上，再抓她到床上去用身體壓制，但在法庭上卻說，陳男手拿刀上床，且琳琳之後向朋友抱怨時，也只說「他（陳男）有亮（刀）出來，雖然沒對我怎樣」，在控訴持刀恐嚇的部分，令人懷疑。

判決書指出，琳琳就刀械樣式部分，說詞也相當反覆，警詢時說是兩把黑色蝴蝶刀，法庭上又說一把放在盒子裡不能確定，且琳琳說她趁陳男上廁所時，把刀拿去藏到外面車庫，既然都能去藏刀了，卻又不跑，此說法相當可疑，離開旅館時也沒甚麼異樣，而後來琳琳去醫院驗傷，卻也只驗頸部瘀傷，既沒驗性侵案中的重點部位，又沒保存性侵證據報警，反而是急著找陳男談賠償，種種跡象，已無法支持琳琳的性侵控訴。

而雖然琳琳事後，跟按摩店櫃台聊天時談到，「（陳男）吃藥幹得很爽」、「我卻像個白癡、像個狗一樣，哭著求他放我走」、「我真的從來沒有因為賺錢那麼落魄，感覺很怕我的生命，可能因為他一時快樂就這樣毀了」、「我當時哭著對他說我甚麼都不要，我只想回家」等語。

但法官認為，這些對話紀錄不是完整對話紀錄，再考慮琳琳控訴說詞前後不一，加上陳男請幹部幫忙作證時，對方傳訊「嫖妓哪有甚麼好糾纏」、「你們是雙方同意去旅館的」、「錢也付了」，認定陳男性侵證據不足，判決無罪。

生火了！連我媽都用到發光