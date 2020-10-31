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慧眼看天下／美選麻州觀點 拜登支持度略勝川普？

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新聞節目中心／綜合報導

2020年美國總統大選投票日逼近，這場全球矚目的選舉，儘管民調數字不停更新，許多結果都指向拜登如無意外，將順利成為白宮新主人，但隨著川普不按牌理的任意出招，即使目前川普民調硬是輸給拜登，仍然沒有民調機構敢打包票說川普一定會落選，《慧眼看天下》第120集，就特別連線訪問位在美國麻州，父母親皆來自台灣，謙稱自己是「移民之女」，目前已經是連任三屆波士頓市議員，同時是現任波士頓議會議長，也是麻州第一位女性議長的吳弭(Michelle Wu)，透過她在麻州當地的感受，告訴台灣觀眾目前美國選舉在麻州真實的情況。
透過吳弭的觀察，她表示自從2016年，某些失準的民調，使得人們不再那麼信任民調的結果，畢竟局勢改變得很快，即使是在投票結束前的最後一刻也是如此，所以這一次的美國選舉很難透過民調去呈現真實的反應，但根據她自己在波士頓的所見，以及就她與全國各地的朋友、其他民選官員和同事交談的結果，她認為拜登和民主黨勝選的機率很高。
吳弭認為美國還有許多需要改變的地方，所以即使目前拜登的選情是比川普樂觀，但是仍不能掉以輕心。

▲▼吳弭成為波士頓議會首位亞裔女性議長。（圖取自吳弭臉書facebook.com/michelleforboston）
▲吳弭成為波士頓議會首位亞裔女性議長。（圖取自吳弭臉書facebook.com/michelleforboston）

拜登民調持續領先 開票日美國可能出現暴亂!?
即使拜登的選情各界都表示看好，但居住在波士頓的吳弭仍然感到憂心，原因就出在川普可能會拒絕接受選舉結果，目前陸續出現有極端份子將會在投開票日進行滋事的情資，身為公職人員的她表示，在政府層級已採取額外的預防措施，以因應任何可能的情況，但想要避免選後的衝突，她認為投票結果的差距越大，才越能避免暴動的事情發生。

▲▼川普染疫後白宮首辦活動，數百名支持者到場。（圖／路透）
▲川普染疫後白宮首辦活動，數百名支持者到場。（圖／路透）

新冠肺炎擴大種族歧視?! 積極參政才能改變對立
種族歧視其實一直存在於美國社會，對來自台灣的吳弭來說感受甚深。在她的印象裡，因為她的父母親英語說得不是很流利，加上口音問題跟外表的關係，使得她跟她的家人都曾有被陌生人大吼大叫過的經驗，但這個情況隨著時間過去已經慢慢消失，直到新冠肺炎的疫情爆發，種族歧視的問題又再次發生。吳弭表示，她在波士頓聽到許多亞裔美國人的經歷，小朋友在學校被霸凌，因為其他孩子說是他們引起了這種病毒(COVID-19)，或者是把病毒帶到這裡。她自己也聽說，在疫情剛開始大流行的時候，有些人甚至一看到亞裔美國人踏上地鐵，或進入另一個空間時，就會先假定你可能跟病毒有關，或可能是病毒帶原者，這讓很多人感到困擾。
吳弭認為這種公開受到歧視的經歷，是許多其他族群每天、或幾十年、或幾百年來都要面對的體驗。現在是一個轉變的時刻，大家應該要齊心協力，以終結種族主義，同時她投身政治，也就是為了確保這些想法可以反應在政策決策裡，而不是淪為口號。
身為台灣移民之女，吳弭很感激能在美國這個多元社會裡作為和台灣的一個連結。她明白台灣在各方面都是一個典範，不僅是在經濟方面，就連這次新冠肺炎疫情的防疫上也是，對她來說，台灣不只是她父母親的童年和過去的生活經驗，她自己每次造訪台灣也能感受到濃濃的家鄉味，她表示很希望有一天鼎泰豐可以在波士頓開連鎖分店，讓更多人認識台灣。更多內容，敬請鎖定10月31日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼完整節目內容，將會於10月31日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下120集顯圖

更多精彩內容請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。


 

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