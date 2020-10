陸沙漠軍訓基地驚見「清泉崗」！1：1空拍照曝光

距離美國總統大選剩不到4天,如今民主黨候選人拜登(Joe Biden)在各項民調上的支持度都超前共和黨候選人川普,而在今(30)日更是以「迎向更美好未來的盼望」(Hope for Our Better Future)投書南韓媒體《韓聯社》,除在文中宣誓將繼續鞏固美韓同盟,更強調未來不會像川普一樣以縮編、甚至撤出駐韓美軍等條件威脅,「壓榨」(extort)南韓交出更多的軍費。