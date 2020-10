最新衛星圖曝光！中國「蓋跑道」擴建西藏機場　離印度僅160公里

記者黃翊婷/綜合報導

中印邊境衝突持續,一名推特用戶26日公開一張衛星圖像,聲稱在西藏昌都邦達機場(Chamdo Bangda Airport)發現疑似軍用建築物,還有新建的停機坪和跑道,而這個地點距離印度阿魯納查邦只有160公里。

Sitting approximately 160 km North North East of #ArunachalPradesh, #India the Chamdo Bangda Airport in #China has been seeing development activity on site with fresh runway & apron works visible in recent images pic.twitter.com/klfzW05boL