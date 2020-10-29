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駐韓美軍機意外朝北韓丟訓練彈　三天過了還找不到

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▲▼美軍A-10雷霆二式攻擊機。（圖／路透社）

▲美軍A-10雷霆二式攻擊機。（圖／路透社）

實習記者陳培鈞／綜合報導

駐韓美軍的A-10攻擊機近日在進行飛行訓練時，意外投擲了一顆非導引非爆炸射彈至訓練區外，所幸並未造成傷亡，且北韓也並未發現。南韓和美國軍隊在接到通知後，立即前往搜索，但仍未發現這枚訓練彈，目前尚未確定是何種射彈被投擲。

根據《星條旗報》(Stars and Stripes)報導，第25戰鬥機中隊發言人丹尼爾•德拉菲（Daniel de La Fe）中尉的電子郵件聲明中提到，駐防烏山空軍基地(Osan AFB)的A-10攻擊機，在10月13日於南北韓交界偏遠地區進行飛行訓練時，意外投擲了「非導引非爆炸射彈」，美韓雙方花了3天搜索，還是沒有找到。

德拉菲的聲明中表示，意外投擲非導引非爆炸射彈的地點，對任何人都沒有重大威脅，因此美韓同意在10月16日停止搜索；現在正在進行安全調查，並採取額外措施，希望減少此類事件發生；但聲明中並未提到投擲的是甚麼射彈。

美國在去年也發生了發生了兩起類似事件，先是2019年7月，A-10攻擊機在佛羅里達州和一隻鳥相撞，過程中無意釋放了三枚訓練彈；接著在去年9月，戴維斯-蒙漢(Davis–Monthan AFB )空軍基地的A-10攻擊機，意外發射了指定射程範圍外的M-156火箭。值得慶幸的是，這三起事件沒有造成受傷或損失。

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