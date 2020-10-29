23歲長姊智力=小學生　殘障津貼被媽領走！爆氣「活活踩死」3歲弟

▲日本一名3歲男童遭23歲患有智能障礙的長姊活活踩死。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

日本一名智能障礙的23歲女性金城百合（ゆり）是家中長女，因涉嫌殺害年僅3歲的弟弟雷斗遭到警方逮捕，被判刑後還說「監獄生活滿分100分」，引發公眾一片譁然。據了解，除了父親外，包含百合、母親以及22歲長子都有智能障礙，一家8口除了仰仗父親擔任卡車司機的工資外，更是靠著3人的殘疾津貼維持生計。

根據日媒《47NEWS》報導，住在大阪市的「金城」家族於2019年4月2日中午發生死亡事件，年僅3歲的三男雷斗因腹部受到強烈壓迫，導致失血過多，失去意識。一位前來幫忙的鄰居奶奶表示，當時自己抱著臉色蒼白的雷斗，智商相當於小學生的百合對她說，「他一直哭說肚子痛，叫救護車也不來。」還聽到家中疑似是母親在講電話的聲音。

據報導，雷斗最後仍送醫不治，法醫解剖後認為是他殺，長女百合在事發3天之後遭到警方逮捕，審判中公開了她的陳述紀錄。百合在聽聞雷斗的死訊後表示，「我覺得是因為我踩了他的肚子所以他才會死，但我怕被爸媽罵，所以沒有把事情說出來…一開始只踩一隻腳，後來兩隻腳都站上去，沒想道他會死掉，我做得過頭了。」

報導還原案發現場，當天上午百合抱著3歲的雷斗走下2樓，這時5歲的二女兒在浴室裡叫百合過去，進去之後二女兒把雷斗推倒在地，接著體重58公斤的百合雙腳站在雷斗的肚子上，被踩的雷斗緊閉著雙唇、一邊哭泣，旁觀的二女兒看著這殘忍場面卻笑了。

報導稱，百合表示，平常要照顧雷斗讓她覺得很厭煩，從3天前就開始踩他的肚子了，「我還跟雷斗說，你哭的話會很吵，我讓他閉嘴。」據悉，不久後雷斗就開始精神不振，在母親的指示下，百合餵他吃了感冒藥和果汁，但雷斗開始嘔吐不止，手一直垂著，眼睛直盯著天花板，不斷發出痛苦的呻吟。

報導指出，金城一家包含4名幼童在內共有6個孩子，但母親與只比百合小1歲的長子都有智能障礙，父親以前還會家暴，教養孩子的責任全落到了百合頭上。母親沒收了百合的殘疾津貼，加上長期的精神虐待把百合逼上絕路，她的憤怒轉向年幼的弟弟，但在審判中百合起初對於犯罪細節一概回答「不記得」、「不知道」、「對不起」。

報導透露，大阪地院9月18日判處百合3年有期徒刑，緩刑5年。當時百合聽到審判結果表情並沒有改變，只是低著頭聽著，甚至在法庭陳述時，針對被拘留時的監獄生活的提問，她還給出了「滿分100分」的評價，「雖然不是享受的地方，但可以跟其他人聊天，有給三餐，想吃零食就吃。」在場人士震驚地說，「大概可以想像百合是在怎樣的家庭環境中長大了。」

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