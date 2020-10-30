去年受邀回大馬母校演講！女大生分享長榮大學生活　今卻魂斷異鄉

▲鍾女去年受邀回大馬母校演講。（圖／翻攝自Facebook／Methodist Pilley Institute）



記者張方瑀／綜合報導

台南市長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大生，28日晚間遭梁姓男子擄走後用麻繩勒斃，棄屍高雄阿蓮的山溝內。鍾姓女大生的同學表示，鍾女就是因為台灣安全才來台念書；更諷刺的是，她去年8月才返回母校演講，分享在長榮大學生活的點滴。

根據馬來西亞「衛理畢理學院」（Methodist Pilley Institute）臉書粉絲專頁貼文，鍾女在2019年8月13日返回母校演講，跟在校生分享在台南的生活與在長榮大學念書的心得，沒想到一年多之後卻在學校附近喪命。

警方初步調查，梁嫌不認識鍾女，疑似在便道旁隨機找落單女子犯案，看見死者路過，便拿麻繩從後方勒住女大生，拖回車上，鍾女在車上似乎已沒有生命跡象，梁男仍脫去衣服，最後載往阿蓮大岡山邊坡棄屍，至於有沒有遭受性侵，仍待進一步相驗。

遇害女大生的女同學，也特別在《ETtoday新聞雲》粉絲團新聞留言，「她之前還跟我說，她選擇台灣就是因為台灣安全欸，怎麼就是在她認為最安全的地方發生這種事。」讓不少網友相當難過氣憤。

►破案關鍵曝光！長榮女大生遭隨機擄殺…她案發現場留下「一隻鞋」

►勒殺長榮女大生！ 嫌落網坦承：4周前曾在同地點擄人未遂

►長榮女大生遭隨機擄殺裸屍山坡 同學慟：她說台灣安全才來的