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子涵「波濤洶湧」片流出　胸前狂晃3秒鐘男網友狂重播

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挺過風波，辣模翁子涵在網友眼睛狂吃足冰淇淋。（翻攝自babe.weng IG）

▲挺過風波，辣模翁子涵在網友眼睛狂吃足冰淇淋。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

爆紅的直播女郎翁子涵，過去遭爆有賣淫、吸毒等黑歷史，還傳出被富商包養，負面新聞不斷，更曾傳出連千毅關係匪淺，讓連千毅無奈地表示「她們絕對不是我的小三、小四，希望外界不要誤會」。挺過風波不斷，子涵仍繼續努力她的演藝事業，頻頻上傳養眼的短視頻，希望獲得關注。

外傳連千毅與身邊的美女助理群關係匪淺，包括子瑜、子涵等人都曾被列為他的後宮名單，這讓連千毅無奈地表示：「這些都是我被收押後才傳出的消息，就我所知，是有心人趁我沒有辦法解釋的時候，故意炒新聞。我跟子涵、子瑜這些助理，都是合作夥伴關係，她們絕對不是我的小三、小四，希望外界不要誤會。」

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積極復出的翁子涵，日前參加閨密拐拐辦的遊艇派對，與眾正妹一同泳裝入鏡。（讀者提供）

25歲辣模翁子涵，去年因連千毅「直播主之亂」打亂知名度，遭爆出被包養、吸毒、整型、跨國賣淫等黑史，她還為此發聲明稿、拿出良民證澄清。近日，子涵仍賣力在他的演藝路上發光發熱，在社群網站上傳一段「波濤洶湧」的抖音影片，讓網友眼睛狂吃足冰淇淋。

只見子涵在「TikTok」抖音的影片，看到她放下一頭烏黑亮麗的過胸黑直髮，臉上施抹淡妝，身穿灰色的貼身短版T恤和真理褲，露出纖細的小蠻腰，在鏡頭前左右抖動蜜桃臀，傲人雙峰、以及時下最流行的巨臀，也跟著節拍狂晃。

子涵仍繼續努力她的演藝事業，頻頻上傳養眼的短視頻。（翻攝自babe.weng IG）

影片中，還時不時對著鏡頭拋媚眼、放電，甜美又性感的模樣，讓許多粉絲看得心花怒放，雖然影片僅短短3秒鐘，網友仍不停重播，「好晃」、「愛了」、「屁屁有肉的音樂」、「水蜜桃」、「還是清純的樣子吸引人」、「這個蜜桃我看了一晚上」，迴響熱烈。

 
 
 
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