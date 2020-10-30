今變天「越晚越冷」下探16℃　專家：關注閃電颱風是否影響台灣

▲第20號颱風「閃電」生成，為10月以來第7個颱風，創下1984年以來颱風生成最多紀錄。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

第20號颱風「閃電」生成，為10月以來第7個颱風，創下1984年以來颱風生成最多紀錄。不過由於其路徑還有很大的不確定性，對台灣影響還需要持續觀察。另外，北台灣今轉乾冷，而且越晚越冷，明晨最低下探16度。

今(30)日東北風再增強，北方的乾冷空氣也將南下影響台灣，大臺北及東半部地區的降雨情況將變得更為零星，大致以多雲的天氣為主，其他地區則維持多雲到晴，午後中南部山區及高屏近山區平地有局部短暫陣雨，清晨至上午高屏沿海地區亦需留意零星降雨。

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▲今冷空氣最強、北台愈晚愈涼，其他地區氣溫略下降。（圖／記者葉國吏翻攝）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今日逐漸轉乾，北台轉多雲，其他各地轉多雲時晴。今冷空氣最強、北台愈晚愈涼，其他地區氣溫略下降；明(31日)晨北台灣平地最低氣溫降至16度左右。今日各地區平地氣溫如下：北部17至23度、中部18至30度、南部20至31度、東部18至29度。

最新模式模擬顯示，明日至下週一(2日)各地晴朗穩定；明日白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大，為「秋高氣爽」的天氣。下週一晚至下週四(5日)東北風增強、北台再轉濕涼；大台北及東半部轉有局部短暫雨，新竹以南仍為晴時多雲的天氣。

最新「潛勢預測圖」及29日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式，皆顯示，未來5天「閃電」朝西北西前進。5天之後模擬路徑則進入分歧點，或從琉球東方遠海即北轉遠離，或向西經呂宋島、巴士海峽附近，進入南海；路徑有很大的「不確定性」，而這兩類路徑攸關是否影響台灣的天氣？其機率消長，應為持續觀察的重點。

▼最新(29日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)系集模式顯示，「閃電」朝西北西前進；5天之後模擬路徑則進入分歧點，或從琉球東方遠海即北轉遠離，或向西通過呂宋島、巴士海峽附近，進入南海。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）