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長榮女大生遭擄殺！台鐵「黑暗極惡便道」曝光　男親述恐怖經歷：連我也摸

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記者莊智勝／台南報導

台南長榮大學旁台鐵便道驚傳馬來西亞籍女大生遭擄走勒殺，警方深入調查後，發現梁嫌（28歲）上月也在同地點涉嫌徒手擄走另名女大生，所幸女子驚慌尖叫、掙脫，梁嫌才嚇得落荒而逃；但恐怖的是，梁嫌2次犯案地點都選在同一條台鐵便道，案件曝光後，一名長榮男大生也在臉書上表示，該條便道入夜後路燈幾乎都不開，相當黑暗，自己也曾在此遭另名噁男性騷，「有夠噁，連我也摸得下去！」

▲▼長榮女大生遭擄殺，兇嫌車上起獲打量女用內衣。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲梁嫌落網後，警方在其紅色轎車內發現些許血跡，還起出一袋、約6、7件女性內衣褲。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，梁嫌似乎有地緣關係，因此得知該處台鐵便道無監視器，且入夜後光線昏暗，因此9月30日選在該地點試圖隨機擄走女大生性侵；當天晚間梁嫌鎖定目標後，從後方悄悄接近，並徒手摀住女大生口鼻，企圖強行將人拉走。但女大生遇襲奮力掙扎，並嚇得放聲尖叫；梁嫌眼見無力將人拉走，遂嚇得落荒而逃，但由於當時路燈未開，女大生看不清嫌犯面貌，也因此讓梁嫌順利逃過一劫。

事隔4周，本月28日晚間近9時，梁嫌再度前往台鐵便道埋伏，這次還帶來了手指粗的麻繩助陣，見到鍾姓女大生步行經過時，當即竄出並以繩套頸，成功將人擄上車，惟過程中梁嫌疑似緊張、用力過猛將鍾女勒斃，最終開車載屍繞行19小時後，將屍體棄置於阿蓮大崗山一處山溝中。

▲▼長榮大學女大生遭擄殺，台鐵便道。（圖／翻攝Google Maps）

▲長榮大學旁的台鐵便道附近人煙稀少，且入夜後相當黑暗。（圖／翻攝Google Maps）

全案曝光後，該條危險的「極惡便道」也引起長榮學生討論，一名男大生在臉書留言表示，先前自己經常前往該處抓寶，還曾遇過一名男子靠近拍肩問路，藉機將身體湊近不斷亂摸，直呼「有夠噁，連我也摸得下去，很噁心的那種輕摸！」

該名男大生指出，晚上6點入夜後，該條便道路燈時常不開，這學期連路旁的雕刻燈都關掉，騎車彎進去時都必須開大燈照明。另名學生也指出，該路段路燈不開已經持續至少1年，有時在學校作業到凌晨，回宿舍走這條路完全只能摸黑；當地民眾也表示，由於台鐵便道沒有光害，以前還曾去那找螢火蟲，沒想到一條平常的台鐵便道竟會遭到歹徒盯上，成了危險的犯罪溫床。

▼一名男大生透露自己也曾在該便道遭到噁男性騷。（圖／翻攝臉書）

▲▼長榮大學女學生遭擄走勒殺，男大生曝曾在同一路段遭性騷。（圖／翻攝臉書）

 ▼因台鐵便道光線昏暗，且又無監視器，成了梁嫌鎖定犯案的地點。（圖／翻攝自臉書）

▲梁嫌隨機擄殺長榮女大生。（圖／翻攝自臉書）

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