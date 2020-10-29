頻傳斷軌⋯台鐵「6大改善方案」出爐！若遇裂痕需慢行換軌道

▲台鐵表示，養路機具將於113年底陸續到位。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵近日頻頻發生斷軌事件，交通部台鐵局今日內部召開會議，會中做出六大指示，即起一周內將完成鋼軌精密檢測，並加強巡查頻率，另外針對新舖及抽換鋼軌所需焊接作業，由熱劑焊接改為電阻火花焊接，辦理鋼軌焊接作業禁止使用有孔鋼軌。另鋼軌若有斷裂即需申請慢行，當晚抽換鋼軌。

台鐵日前被爆出519斷軌事件，鋼軌斷裂長達44公分，相關同仁卻置之不理，放任2列車高速通過，相當危險，引發交通部長林佳龍震怒，運安會也已介入調查。而28日永康又出現19公分斷軌，所幸此次有按照SOP處理，立即封鎖路線夜間撤換鋼軌，沒有危險疑慮。

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▲▼台鐵昨日發生斷軌事件。（圖／交通部提供）

台鐵局表示，於近日連續2起斷軌事件，造成國人對於臺鐵行車安全的疑慮，面對安全這項嚴肅且不容打折的議題，臺鐵局張政源局長已多次召開會議檢討，包括109年10月28日與工務單位中階主管進行座談，探討斷軌事件及防範措施，並於今(29)日召集工務單位正副主管研討改善方案。

今日會上做出六大指示，包括第一，強各工務段針對轄區鋼軌接頭處及焊接點，即日起一週內完成全面精密檢測，如有不良或異常立即緊急處置，並應當晚抽換，作成記錄追蹤。

▲▼台鐵近日頻發生斷軌事件。（圖／台鐵局提供）

第二，強化各項巡查頻率，徒步或工程維修車巡查由一週1次提升為2次、GPS振動檢查由一個月1次提升為2次、超音波探傷檢測由1年1次提升為4次。

第三，針對本局路線巡查安全作業程序不完備之處，一週內完成檢討修訂。第四，提升軌道焊接品質，即日起針對新舖及抽換鋼軌所需焊接作業，由熱劑焊接改為電阻火花焊接，辦理鋼軌焊接作業，禁止使用有孔鋼軌，加強焊接作業教育訓練，建立完善每年度回訓制度。

第五，規劃購置軌道精密檢查設備，包括7輛超音波探傷車、7台電阻火花焊接機、7台精密軌道檢測儀。第六，為確保行車安全，即日起遇有鋼軌斷裂情形，加裝臨時性魚尾鈑，須同步申請慢行，並當晚立即抽換鋼軌。

▲台鐵表示，道班人力已補足。（圖／台鐵提供）