「牛排館何辜？」黃珊珊痛批：陳吉仲完全沒做功課　應快點澄清更正

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

農委會主委陳吉仲日前表示，如果台北市食安條例通過，台北市所有牛排館都要關門，之後又改口稱是「三分之二牛排館關門」。對此，台北市副市長黃珊珊痛批，陳吉仲「完全沒有做功課」，因為台北市食安條例有關零檢出的對象只有「豬肉」，並沒有包括牛肉，「牛排館何辜。」

黃珊珊29日於臉書上表示，陳吉仲說台北市食安條例如果通過，台北市所有的牛排館都要關門，之後又改口有三分之二牛排館會關門，「其實陳主委應該完全沒有做功課，台北市食安條例有關零檢出的對象只有豬肉，並沒有包括牛肉，所以台北市的牛排館一直都依照中央規定的檢出標準，沒有一家會關門，陳主委應該要快一點澄清更正。」

黃珊珊提到，進口豬肉的國家，目前雖然只有美、加、紐、澳，此波開放含瘦肉精的動物用藥殘留容許量，並沒有限制特定國家才能進口，所以只要在中央公告的容許量以下，通通可以進口，明年1月1日開放之後，不可能限制進口商進口。

黃珊珊說，陳吉仲稱只有進口美豬可能含有萊克多巴胺，那只是「現在」，以後有利可圖的地方，進口商將本求利，不可能完全禁止。目前的法令只有規定容許量，並未禁止加拿大或紐澳的瘦肉精豬肉進口，到時候產地就不是瘦肉精的唯一指標，「說清楚講明白，應該並不難吧！」中央政府如果正式禁止其他這些國家進口萊豬，陳吉仲才能說只有美豬有萊克多巴胺，否則又只是誤導而已。

黃珊珊認為，北市府希望中央做好進口端源頭管理、銷售端清楚流向標示，讓店家與通路商都能清楚標示來源，消費者可以憑標示清楚判斷選擇，而不是讓國人碰運氣自求多福，「人民只是希望知情，最怕的是吃到不知道的東西，政府刻意迴避問題並不會讓民眾更安心。萊豬只有美豬嗎？牛排館何辜？知行合一並不難。」

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